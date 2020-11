Verkiezingen 2020: IJzersterke Trump maakt tot dusverre gehakt van Joe Biden – maar het is nog niet voorbij

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van gisteren zijn niet uitgelopen op een veelbesproken blue wave, waar de Democraten op hoopten. Bij de telling van de stemmen blijkt dat de peilingen de kansen van Joe Biden véél te rooskleurig hebben ingeschat – en dat Donald Trump nog altijd kans maakt om herkozen te worden.

Het werd vannacht niet de glorieuze triomftocht van Joe Biden: veel swing states die volgens peilingen binnen handbereik hadden moeten liggen, gingen naar Donald Trump. Als Joe Biden de meerderheid had gewonnen in staten als Ohio, Florida, Iowa en Georgia was hij al enkele uren de volgende president van de VS, maar naar mate de avond vorderde kleurden al die plaatsen rood.

Trump is echter ook nog niet zeker van zijn herverkiezing: het lijkt erop dat Arizona zal worden gewonnen door Joe Biden. En dan is er nog het heetste hangijzer van deze verkiezingen: de Rust Belt-staten van Michigan, Wisconsin en Pennsylvania. Wie twee van de drie van die staten kan winnen, is de volgende president van de VS. In de tellingen loopt Trump echter voor in al die staten. Toch denkt Biden dat hij ze gaat winnen: “We’re feeling good,” liet hij een menigte in zijn thuisstaat Delaware weten.

Hoe dan ook heeft Trump in ieder geval alvast één scalp aan z’n zegekar hangen: de peilingen. Die zaten er net als in 2016 weer eens kolossaal naast. Of het ook betekent dat hij Joe Biden de genadeslag kan uitdelen valt nog te bezien: tegen het einde van de dag zou er meer duidelijkheid moeten zijn over of de volgende bewoner van het Witte Huis van Democratische óf Republikeinse komaf is.