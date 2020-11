Verkiezingsloser Trump blijft nu ook alsmaar rechtszaken tegen de uitslag verliezen: “Weinig tot geen bewijs!”

Donald Trump is kennelijk overtuigd van het idee dat hij als ultieme loser de geschiedenisboeken wil ingaan. Want nadat hij vorige week al de presidentsverkiezingen verloor, is hij nu ook in recordtempo een enorm scala aan rechtszaken aan het verliezen in tal van staten.

Inmiddels zijn we meer dan een week verder van het moment dat bijna 150 miljoen Amerikanen naar de stembus gingen óf hun biljet per post hadden ingeleverd, maar nog altijd weigert de overduidelijke verliezer van de verkiezingen te erkennen dat er voor hem geen tweede termijn inzit.

Terwijl Joe Biden de media blijft toelachen en vertrouwen heeft dat Republikeinen de verkiezingsuitslag uiteindelijk erkennen, is Donald Trump samen met z’n advocaat annex sycophant Rudy Giuliani nog altijd aan het proberen om rechters zover te krijgen de uitslagen opzij te schuiven.

Het aantal staten dat Trump verloor aan Biden stapelde zich vorige week op: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania en vermoedelijk ook Arizona en Georgia. En nu loopt ook het aantal rechtszaken waarbij de toddler-in-chief bakzeil haalt hard op.

Een klein doch aardig overzichtje: in Pennsylvania werd een zaak van de hand gewezen, omdat de Trump-campagne moest toegeven dat er toch verkiezingswinnaars aanwezig waren. In de woorden van de campagne: “non-zero.”

Ook in Michigan schrapte de rechter het verzoek van de Trump-campagne, zogenaamd omdat er niet genoeg transparantie in het telproces was: onvoldoende bewijs, oordeelde de rechtbank. Een andere zaak om het telproces stil te leggen, werd eveneens van de hand gewezen.

In Arizona moesten de Republikeinen een rechtszaak laten vallen, omdat zij desinformatie hadden gebruikt om zogenaamd afgekeurde stemmen met een stift toch toe te kennen. Eveneens was er ook geen juridisch succes voor de 45e president in Georgia waarbij volgens wilde theorieën illegale stemmen waren gemengd met legale stemmen. Ook hier oordeelde de rechter: geen bewijs.

Rechtbanken in Nevada, ten slotte, moest oordelen dat een verzoek om machinegetelde stemmen toch handmatig na te lopen nergens op sloeg, en ook een verzoek om geen poststemmen meer toe te laten werd van de hand gewezen.

Tegenover die indrukwekkende sluwe juridische nederlagen staat geen enkel succes: Trump blijft maar verliezen in de rechtbank, en heeft helemaal niets om als succes te claimen.

Het idee dat de Republikein dus alsnog een tweede termijn uit het vagevuur kan wegslepen lijkt dan ook ronduit belachelijk en gebaseerd op door harddrugs gestimuleerd wensdenken. Maar goed, dromen mogen we allemaal: ook president Trump. Wel jammer dat hij het aanzien van de Verenigde Staten meeneemt in zijn spectaculaire val van het hoogste podium in het land.