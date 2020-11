Video! Frits Wester (RTL) zoekt Theo Hiddema ongevraagd thuis op, gaat live tv maken voor zijn woning

Met de perikelen binnen Forum voor Democratie die zo hoog zijn opgelopen is het voor bepaalde journalisten kennelijk erg lastig om nog bepaalde fatsoensnormen in acht te houden. Zo hadden we al Dennis Schouten die naar het huis van Thierry Baudet toog, en gisteravond meende ook Frits Wester dat je Theo Hiddema gewoon thuis mag opzoeken.

We snappen het hoor: de hijgerigheid waarmee nieuwsredacties over elkaar heen buitelen om in realtime te berichten over de explosie van Forum voor Democratie. Maar laat politici thuis toch gewoon lekker met rust, behalve als ze je zélf uitnodigen. Want ja, ook beleidsmakers hebben recht op hun rust en privacy. Dat geldt voor Rob Jetten, die tijdens zijn coronabesmetting bezoek kreeg van intimiderende boeren. En voor Thierry Baudet, die gisteren thuis onverwachts zou zijn bezocht door Dennis Schouten, ware het niet dat eerstgenoemde niet thuis was. Maar dat geldt dus ook voor Theo Hiddema, die opstapte nadat hij het gedoe binnen zijn eigen partij beu was geworden.

Maar daar stond-ie hoor, gisteravond. Frits Wester, voor het huis van de advocaat en kersvers afgetreden Kamerlid. Dat hij daar niet gewenst was, was meteen al duidelijk – de RTL-journalist wist nota bene al zelf te verkondigen dat Theo Hiddema alle aanwezigen pers had gemaand “op te sodemieteren.”

Dat deed Wester echter niet. Die stond gewoon live televisie te maken en vertelde over hoe door de ramen heen naar binnen keek en Hiddema door zijn eigen woning zag slenteren.

Laat die mensen thuis toch gewoon met rust! Zo moeilijk is dat toch niet?