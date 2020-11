Video! Hans Teeuwen doet Trump voor hoe je wint: ‘Ik gooi altijd 6 met m’n imaginaire dobbelsteen!’

Terwijl de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog altijd geen winnaar hebben opgeleverd, doet vanuit Nederland komiek Hans Teeuwen een belangrijke duit in het zakje: Trump wil de verkiezingen heel graag winnen en is bereid daar ver voor te gaan – zelfs liegen en bedriegen. Teeuwen heeft echter een betere oplossing: gewoon altijd zes gooien met je fantasiedobbelsteen!

Of het een kritiek is op de Amerikaanse presidentsverkiezingen is niet duidelijk – maar Hans Teeuwen heeft een heel interessant moment gekozen om op zijn Facebookpagina met een gloednieuwe, vrij hilarische, video op de proppen te komen.

Terwijl Trump staat te briesen dat hij de verkiezingen gewonnen heeft die hij vermoedelijk helemaal niet gewonnen heeft, debiteert één van ’s lands bekendste komieken een nieuwe strategie om te winnen wanneer je maar wilt. Heel simpel: je schudt in je hand gewoon een ter plekke gefantaseerde dobbelsteen op, en werpt die dan op tafel. En zie: zes! Bij de volgende imaginaire worp? Hoera: weer zes. En nog eens. En opnieuw. Steeds weer gooi je zes en krijg je het gevoel gewonnen te hebben, terwijl je in werkelijkheid slechts wat lucht hebt verplaatst.

Geweldig, tijd om te dansen op je bank. En… ja hoor, we gaan het nog een keer proberen. De niet-bestaande dobbelsteen rolt over tafel en één kant komt boven. Hoeveel onzichtbare stipjes turen er dan omhoog? Je zou het niet geloven… maar weer zes.

Partytime!