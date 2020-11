Video! Joost Eerdmans parkeert Ruttes nieuwste speeltje – regionale avondklok – bij het grofvuil: ‘Niet onderbouwd!’

Het nieuwste idee van premier Rutte om het coronavirus te bestrijden – het instellen van een avondklok – kan op weinig enthousiasme rekenen bij FVD-Kamerkandidaat Joost Eerdmans. De nummer 4 van de kieslijst heeft bij Jinek het idee resoluut van de hand gewezen.

Het kabinet heeft de capaciteit in de #zorgsector niet weten op te schalen. De samenleving betaalt de prijs. Als er dan maatregelen worden getroffen, moet er sprake zijn van maatwerk. Een #avondklok is niet onderbouwd en niet proportioneel. @Eerdmans #Jinek #coronamaatregelen pic.twitter.com/4jn7KZwKQo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 3, 2020

Het nieuws is helemaal ondergesneeuwd onder de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar toch: hier in Nederland geen Trump en geen Biden, maar nog altijd Mark Rutte die aan het roer staat. En die heeft de gedeeltelijke lockdown vanaf vanavond flink strenger gemaakt: ook musea, zwembaden en bibliotheken zullen hun deuren moeten sluiten. Én er komt een mogelijkheid dat regio’s een avondklok gaan instellen – iedereen moet om een bepaalde tijd binnen zijn, of anders een boete riskeren.

Bij Jinek zat FVD-kandidaat Joost Eerdmans, en hij liet alvast weten dat geen goed beleid te vinden: wie nu al door Amsterdam of Rotterdam – beiden dé coronahotspots van de tweede golf – ziet al bijzonder weinig mensen op straat. Het is dus niet waarschijnlijk dat een dergelijke maatregel veel zoden aan de dijk gaat zetten qua virusbestrijding.

Eerdmans legde dit uit: “Ik denk dat je moet kijken naar de locatie waar men misschien inderdaad bijeen komt, en waar het gevaarlijk is.” Maar het verzet van FVD ten spijt lijkt de avondklok het wel te gaan redden: immers is alles achter de schermen al afgekaart tussen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. En geen oppositiepartij die daar nog wat aan verandert.