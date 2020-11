VIDEO! Wilders LAAIEND op Rutte, na opmerking dat de PVV’er alleen maar islamkritisch is “om electorale redenen”

De voormannen van de twee grootste partijen van Nederland kwamen vanmiddag hard in aanvaring in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De premier gelooft niet veel van de islamkritiek van de PVV’er, liet hij merken. Wilders ontplofte daarop zowat.

Ik ben al 16 jaar mijn vrijheid kwijt en word meer dan 100x per week met de dood bedreigd, dus de premier moet niet suggereren dat ik om electorale redenen zeg wat ik zeg. Ik geloof in wat ik zeg, hoe hoog de prijs ook is. Maar Rutte weigert op de feiten te reageren. Dat is laf. pic.twitter.com/2tXM23PAfe — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 12, 2020

Het was een debat waarin het er soms hard aan toeging, vanmiddag in de Tweede Kamer. De parlementariërs waren bijeen om de terroristische aanslagen in Frankrijk te bediscussiëren, want al leidde tot een verbale strijd tussen DENK en de rest van de Tweede Kamer.

Maar ook tussen de PVV en de VVD knetterde het behoorlijk. De inbreng van Wilders was namelijk precies zoals je ‘m zou verwachten: alle ballen op de islam. De islam is slecht, moslims moeten het land uit, de grenzen dicht. En fin, u kent het wel. Premier Rutte antwoordde daarop dat hij niet zoveel gelooft van de oprechtheid van die stellingname van de PVV’er; hij zou het alleen om “electorale redenen” zeggen.

Dat ging er niet zo lekker in bij de oppositieleider, die vertelde dat hij er moeite mee had om zich te “beheersen,” en dat zijn islamkritiek totaal niet gemotiveerd wordt door de drang stemmen te winnen. Wilders wees erop dat z’n woorden hem een “hoge prijs” doen betalen: hij is al zestien jaar z’n vrijheid kwijt.

Op Twitter ging er nog een schepje bovenop en verweet de PVV’er de premier “laf” te zijn. Wat de beweegredenen voor Wilders’ islamkritiek ook mogen zijn, we kunnen in ieder geval vaststellen dat hij vaak grote moeite heeft om terroristen van ongevaarlijke huis-, tuin- en keukenmoslims te scheiden. En Rutte heeft dan weer moeite het probleem op waarde te schatten met islamistische clubs die steeds meer macht opeisen. Zo ruziën de kemphanen voorlopig nog wel even verder…