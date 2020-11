VVD al tien jaar in de regering, máár… nu gaan ze de migratie groot aanpakken met een eigen migratieplan!

Moet je eens zien: de VVD slaat rechtse praatjes uit. Nou, dan weet je het wel weer, hè? Er komen Tweede Kamerverkiezingen aan! En dan is de VVD ineens weer heel rechts en heeft de partij het heel slecht gedaan.

De Tweede Kamerverkiezingen doemen op aan de horizon, en de VVD is druk bezig om de grootste partij van Nederland te blijven. Allereerst door het midden te paaien en in het programma een stap naar links te maken – tot chagrijn van oudgediende Hans Wiegel.

Maar ook de traditionele achterban moet gepaaid worden, en dus wordt ook weer het masker van een bijdetijdse rechtse partij opgezet. Eentje die de migratie gaat aanpakken! Maar dan keihard! En dan ook echt! Althans, dat gaat de VVD doen als we Kamerlid Bente Becker moeten geloven:

“Nederland moet in ‘noodgevallen’ de eigen grenzen sluiten en bewaken als er weer grote aantallen migranten naar ons land zouden komen. ‘Liever nog’ wil de partij dat er een mini-Schengenzone komt, waarin een groepje van omliggende landen gezamenlijk de grenzen bewaken. Dat schrijft regeringspartij VVD vandaag in een opiniestuk op deze nieuwssite [… AD.nl, red.]. Tweede Kamerlid Bente Becker stelt dat ‘het risico groot is’ voor ons land dat in tijden van crisis veel migranten hierheen komen ‘vanwege onze welvaart’. Omdat een nieuw Europees asielstelsel nog in de maak is, moet ons land zelf klaar zijn ‘om grip te houden’.”

We kennen echter allemaal de waarheid: de VVD gaat deze plannen nooit in de praktijk brengen. Zelfs als ze zelf al overtuigd zijn van de noodzaak, laten ze deze ideeën in Brussel zo van tafel vegen. Als ze al kabinetsbeleid worden, want als er ook maar één linkse partij zal bijzitten na maart 2021 dan verdwijnen ze.

Hoe we dat weten? Simpel: zo gaat het al zolang Rutte aan de macht is. Al tien jaar. Dus waarom zou het bij de verkiezingen van aankomend voorjaar anders zijn? Ronkende plannen, dan zijn het zeker. Maar de VVD zal de VVD blijven: er komt dus helemaal niets terecht van alle mooie praatjes van mevrouw Bente Becker.