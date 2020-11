VVD gooit roer radicaal om naar links in nieuw verkiezingsprogramma: ‘Schaaf rafelranden van het kapitalisme bij!’

Nu het Amerikaanse verkiezingsseizoen ten einde komt, komt het Nederlandse pas echt op stoom. Dat zien we vandaag met het verschijnen van het officiële VVD-verkiezingsprogramma. En dat is… schokkend links.

De VVD denkt de komende verkiezingen op hun naam te kunnen schrijven door een flink stuk naar links op te schuiven. Dat is de enige conclusie die je kan trekken als je ziet wat de liberale regeringspartij in het electorale programma voor 2021 tot 2025 probeert te plaatsen. Onder leiding van Mark Rutte wil de VVD de overheid een flink grotere rol gaan geven:

“In het programma staat dat er ‘nieuwe keuzes’ moeten worden gemaakt en dat ‘de rafelranden van het kapitalisme moeten worden bijgeschaafd’. Zo schrijft de partij in het programma: ‘De macht van sommige private partijen is soms doorgeschoten’. En ‘er zijn bedrijven ontstaan die miljarden aan omzet kunnen behalen zonder voldoende bij te dragen aan de samenleving’. Aan die ‘uitwassen’ moet paal en perk worden gesteld. Zo moeten bedrijven die weinig personeel hebben maar wel veel winst maken, meer belasting gaan betalen. ,,Uiteindelijk is dat voor alle bedrijven beter.’’”

Ook moeten het minimumloon verhoogd worden en de marktwerking in de zorg worden teruggeschroefd – punten die de VVD traditiegetrouw altijd gemeden heeft.

Het moge duidelijk zijn: voor de komende Tweede Kamerverkiezingen ontstaat er dus opnieuw een gapend gat op rechts. Het is afwachten of andere partijen, zoals PVV, FVD of misschien zelfs Code Oranje, daarvan kunnen profiteren door wél een klassiek-rechts verkiezingsprogramma te debiteren. Want zoals Klaas Dijkhoff naar aanleiding van het PvdA-achtige programma zelf toegeeft: “De samenleving staat ietsje rechts van het politieke midden.” De VVD staat daar vermoedelijk nu links van.