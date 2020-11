Wegkijk-NOS noemt radicale ISIS-moslim die Gay Pride wilde opblazen slechts “autistische man”

Het is weer eens raak bij de NOS: er is weer eens een schietgrage ISIS-fan opgepakt die het liefst een aanslag op de Gay Pride zou plegen. En hoe noemen ze deze kerel? “Autistische man.” Verder niets.

“Autistische man verdacht van plannen aanslag tijdens Gay Pride,” kopte de NOS vanmiddag op Twitter. Dat vond de staatsomroep later kennelijk toch wat stigmatisering naar autistische mensen toe, dus de titel van het artikel luidt nu: “Man verdacht van plannen aanslag tijdens Gay Pride.”

Het stuk vertelt over ene Tahsin E., die explosieven en ander oorlogsmaterieel aan het inzamelen was om gruwelijk toe te slaan tijdens de jaarlijkse viering van het feit dat je in Nederland nooit hoeft te schamen voor je seksuele geaardheid. Goed dat deze gek is opgepakt, en ook dat de NOS erover bericht, maar… ik weet niet hoor.

Wellicht in het kader van wat er momenteel in Frankrijk gebeurt was het wel zo eerlijk geweest om het hele verhaal te vertellen. Want de mannen van GeenStijl hebben het Twitter-account gevonden van deze agressieve totaalwappie. En wat blijkt? Het 31-jarige ventje is een fan van ISIS en wilt behalve Joden en homo’s ook allerlei moslims opblazen die niet streng genoeg in de leer zijn. Zelfs een klein meisje dat een soennitische moeder en een sjiïtische vader heeft, moet het ontgelden.

Was op zich wel relevante informatie geweest, nietwaar NOS, dat we hier te maken hebben met een geradicaliseerde moslimgek? Of zoals voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch het uitdrukt:

“Nu begrijp ik het! Die stickers van de NOS moesten niet van hun auto’s af vanwege bedreigingen, maar omdat ze het niet meer waard zijn de naam van een onafhankelijke omroep in het vaandel te dragen. Een door #IS geïnspireerde verdachte terrorist noemt de redactie een ‘autist’ #fail”

Als zelfs (oké, vooruit, afgehaakte) PvdA’ers het levenslicht gaan zien, dan moet de NOS toch wel eens een keertje spoedig in de toekomst gaan volgen… Toch?