Whahaha! Geweldsrapper Akwasi oppert alvast nieuw programma-idee – astrologie door homo: ‘Verbinding!’

Nou, wat gaan we op de NPO-zenders toch een hoop verrijking tegemoet: rapper Akwasi, initiatiefnemer van de omroep ZWART, geeft in het NRC Handelsblad aan dat het allicht tijd wordt om een podium te gaan bieden aan homoseksuele astrologen. Dat is goed voor de ‘verbinding,’ vindt hij.

We kennen rapper Akwasi allemaal van zijn liedjes oproep tot geweld tegen Zwarte Piet, maar tussen het kweken van een agressief sfeertje door heeft de hiphopartiest ook nog tijd voor iets anders: het oprichten van een nieuwe publieke omroep – Omroep ZWART. In het NRC Handelsblad mocht hij die hobby pluggen, en gaf meteen al een paar ideetjes van content die wat de muzikant betreft op de publieke televisie kunnen:

“Het gaat niet alleen om kleur. Het gaat er ook om dat je bijvoorbeeld nooit een astroloog met een andere geaardheid op tv ziet. Of een presentator in een rolstoel. De samenleving is veranderd, dus de omroep moet mee veranderen.”

Vervolgens doet Akwasi nog even een moeilijke filosofische exegese over wat de term ‘zwart’ precies betekent:

“Wij hebben de moeilijkste naam van alle omroepen. Zwart heeft nogal een negatieve connotatie. Maar daar willen we juist wat aan doen. We willen zwart een nieuwe definitie geven. Zwart staat bij ons voor verbinding. Als je alle kleuren mengt, krijg je zwart. Zwart absorbeert alle kleuren.”

En voor die bejubelde verbinding krijgen we straks een astroloog op televisie. Voor de goede orde: dat is iemand die denkt dat sterren die miljoenen lichtjaren verderop staan iets zeggen over ons leven hier op aarde. Inderdaad: het werkterrein van kwakzalvers, oplichters en gewetenloze bedriegers.

ZWART is niet de eerste nieuwe omroep die de mist ingaat door te opperen dat er zendtijd moet komen voor allerlei bovennatuurlijke leugenaars: ook Ongehoord Nederland besteedde, vooralsnog online, zendtijd aan een medium dat zogenaamd de geest van Pim Fortuyn kon oproepen.

De onlangs overleden ontmaskeraars van paranormale bedriegers, James Randi, draait zich ongetwijfeld nu om in zijn graf met zoveel kwakzalvers tussen de aanstaande aspirant-omroepen in Nederland. En fun fact: Randi was homo.