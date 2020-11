Zelfs oud-minister PvdA geeft nu toe: ‘Kabinet-Rutte III is enorm links, klimaatbeleid zelfs looney left!’

Laat niemand je vertellen dat het kabinetsbeleid dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu al meer dan drie jaar voeren eigenlijk heel erg rechts is. Voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk – die zelf nog onder Rutte heeft gediend – legt uit waarom het eigenlijk een enorm links kabinet is geweest.

Eén manier waarop politici stemmen traditiegetrouw proberen stemmen te winnen, is door de tegenstander te veranderen in een karikatuur van zichzelf. Een linkse partij wordt zo een communistisch bolwerk, en een rechtse partij een loopjongen van het zakenleven. Maar wanneer zelfs oud-ministers van linkse regeringspartijen er niet meer omheen kunnen om een kabinet vol nominaal rechtse partijen knetterlinks te noemen… Ja, dan is het allemaal wel érg ver doorgeschoten naar hamers en sikkels.

Enter Ronald Plasterk, die namens de PvdA minister en Kamerlid was. Hij schrijft voor De Telegraaf op waarom Mark Ruttes derde regeringsploeg eigenlijk een best wel socialistisch zooitje is:

“Rutte III. Dat is een kabinet van rechts: VVD, CDA, CU (vroeger ’klein rechts’ genoemd), en het altijd plooibare D66, dus je zou nu een stevig rechts beleid verwachten. Maar het is precies omgekeerd. Het kabinet-Rutte III is een enorm links kabinet. Verlagen maximumsnelheid op alle snelwegen naar 100 km! Scheuren met je auto was de trots van de VVD! Verlagen van de maximumsnelheid, wens van links, is ingevoerd door de VVD!”

En Plasterk somt nog even verder wat linkse zaken op: huiseigenaren moeten meer belasting betalen, en ook voor grote bedrijven geen lastenverlichting en de almaar stijgende lastendruk. Dat laatste noemt de PvdA’er zelfs “dé lakmoesproef voor links beleid.”

Het felst is Plasterk over het looney left klimaatbeleid: biomassa en het gasverbod, maar ook geen protest aantekenen tegen het sluiten van kerncentrales, maar ook over het steeds vaker de portemonnee trekken voor de EU is de oud-bewindsman niet te spreken.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: Mark Rutte gaat er nogal een kluif aan hebben om tijdens de verkiezingscampagne uit te leggen dat hij eigenlijk stiekem toch nog wel een klein beetje rechts is.