Ziedende Trump staat op winst, maar denkt tóch dat Joe Biden de verkiezingen aan het stelen is

Het is inmiddels langzaam ochtend aan het worden aan de East Coast van de Verenigde Staten, en nog altijd is niet bekend wie de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Dat zit Trump bepaald niet lekker, en twittert dat de Democraten de verkiezingen aan het “stelen” zijn.

De Amerikaanse verkiezingen zijn nog altijd een gekkenhuis: niemand weet wie er straks naar het Witte Huis gaat, maar één ding is wel zeker: Donald Trump is alvast helemaal aan het doordraaien vanwege het feit dat Joe Biden nog altijd een kans heeft om de volgende president van de Verenigde Staten te worden.

Hij is er van overtuigd dat hij de verkiezingen gewonnen heeft, maar dat de Democraten de boel aan het manipuleren zijn: “We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it,” schrijft hij in een nergens op gebaseerde tweet: “Votes cannot be cast after the Polls are closed!”

Twitter is na de opmerking van Trump direct in actie gekomen en heeft zijn tweet direct deels verborgen. “Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen,” schrijft het medium in een label dat aan de tekst is vastgeklonken. De tweet kan hierdoor nauwelijks gedeeld worden.

Ondertussen moet Trump, net als de rest van de wereld, gewoon netjes wachten tot alle stemmen geteld zijn in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. Als die bekend zijn, weten we wie er vanaf eind januari vier jaar in het Witte Huis mag zitten.