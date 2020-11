Zucht! Linkse betuttelende bemoeialgemeente Amsterdam gaat kerstverlichting aan banden leggen: ‘Erfgoed!’

Wil je in een gemeente wonen waar het plaatselijke bestuur beter weet dan jij wat goed is voor je huis? Geen probleem: pak je biezen en zoek een huis in Amsterdam. Het plaatselijke GroenLinks/D66/PvdA/SP-bestuur gaat er zelfs bepalen welke kerstverlichting goed is voor uw stulpje!

Laten we eerlijk zijn: 2020 is in allerlei opzichten een rotjaar geworden. Coronacrisis, economische malaise, de VVD staat ongenaakbaar hoog in de peilingen en Trump slaagde er bijna in een staatsgreep te plegen in de Verenigde Staten. Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes, maar die zijn few and far between, zoals we dat in goed Hollands zeggen.

Maar goed… lichtpuntjes? In Amsterdam gaan ook die de gehaktmolen in. Bijna letterlijk, want alleen nog door het stadsbestuur geaccordeerde kerstverlichting mag nog aan uw gevel hangen dit feestseizoen. Satire? Nee, de bittere realiteit:

“Inwoners van Amsterdam die hun huis uitbundig willen versieren deze kerst, moeten dat vooraf melden bij de gemeente. Burgemeester Halsema heeft hier een plan voor opgesteld. Of het plan ook daadwerkelijk doorgaat is nog maar de vraag, maar het heeft al voor veel oproer gezorgd in de stad. Huizen met meer dan een vierkante meter lampjes moeten een melding maken bij de gemeente. In de binnenstad gaan nog strengere regels gelden. Veel panden zijn Unesco-erfgoed en mogen daarom alleen witte lampjes ter versiering hebben. Gekleurde lampjes mogen dus niet meer bij deze huizen.”

Mooi man, zo’n door GroenLinks geleid college van B&W! Knapt zo’n stad echt van op! En de vrijheid die je er voor krijgt… ongelooflijk! Dus… fijn Kerstmis iedereen. Nou ja, iedereen behalve de beleidsmakers in de Stopera. Die wensen wij een donkere decembermaand toe. Wat, is dat grof? Nee hoor, dat was toch precies wat ze zélf wilden?