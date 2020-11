Zuid-Nederland overspoeld door Belgische dagjesmensen wegens Black Friday

“In de zuidelijke steden, zoals Eindhoven, Breda en Maastricht, zien we veel Belgische gasten. Die kunnen wij er niet bij hebben. Zij komen in Nederland winkelen omdat in België de niet-noodzakelijke winkels dicht zijn”, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Op deze manier is een derde coronagolf haast onvermijdelijk.

Dat de Nederlanders zelf maling hebben aan het coronavirus en zelf vrolijk het risico op een derde golf in de hand werken is nog tot daar aan toe, maar door de Belgische dagjesmensen wordt dat risico ook in België flink hoger. En dit werken we eigenlijk ook zelf in de hand, want in België zitten de winkels dus dicht.

Dit biedt echter wel een mooie uitweg voor de burgemeesters die de verantwoordelijkheid vanuit het kabinet op hun bordje kregen. Nu kan namelijk worden beargumenteerd dat het een kwestie tussen lidstaten is en kan het zomaar zijn dat het kabinet zelf stelling moet nemen.

En ik geef die burgemeesters groot gelijk, laat het kabinet maar eens wat ballen tonen! Als de besmettingen straks wéér stijgen dan voedt dat de frustratie bij de rest van de bevolking alleen maar meer. En thuiszitten zet dan ook geen zoden aan de dijk, want veel van die mensen zullen ook gewoon bij de familie op bezoek gaan. Nou, voor je het weet heeft iedereen elkaar dan weer aangestoken. En die vaccins duren nog wel even dus de ziekenhuizen zullen dan ook weer flink wat krijgen te verduren.