Bam! D66-voorvrouw Kaag bleek al maanden op de hoogte van seksuele strapatsen van vies mannetje Van Drimmelen

Dat Sigrid Kaag vandaag zogenaamd meteen een onderzoek aankondigde naar de seksuele handel en wandel van partijideoloog Frans van Drimmelen, die vrouwen afperste voor seksuele handelingen, is helemaal niet zo’n cordate actie als dat het misschien lijkt. Kaag is namelijk al maanden op de hoogte van de zaak.

Vandaag brak het nieuws dat een anonieme klokkenluider aan de bel trekt over het feit dat D66 een verdorven cultuur heeft waar jonge vrouwen onder druk worden gezet om seksuele handelingen te verrichten, in ruil voor carrière binnen de partij. De klokkenluider noemt één man bij naam: Frans van Drimmelen.

Partijleider Kaag kondigde direct een onderzoek aan na het lezen van het relaas. Dat leek een directe erkenning van de ernst van de situatie. Maar is dat het wel? RTL-journalist Floor Bremer weet te melden dat Kaag al in september (!) op de hoogte was van de “casus”, en dus drie maanden heeft laten verstrijken voordat ze zogenaamd direct besloot om een onderzoek te starten:

“Sigrid Kaag zegt bij haar aantreden als #D66 partijleider gevraagd te hebben of ze nog dingen moest weten. Toen werd haar verteld over ‘1 casus dat kan deze casus zijn’ – verwijzende naar grensoverschrijdend gedrag door D66 partijstrateeg Van Drimmelen.”

Het lijsttrekkerschap van Sigrid Kaag lijkt dus al afgelopen voordat het goed en wel begonnen is. Als dan niet feitelijk, dan wel doordat deze affaire het laatste beetje flair weghaalt. Want de eerste vrouwelijke premier, waar D66 eerder mee koketteerde, dat klinkt misschien nog wel aanlokkelijk. Maar de eerste premier die seksuele schandalen van naaste medewerkers tolereerde en maanden onder de pet hield? Vermoedelijk gaat dát er dan weer niet zo lekker in bij de achterban van de liberale partij die zich prat gaat op het idee dat zij degenen zijn die zo intens deugen.