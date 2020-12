Bizarre EU eist dat Nederland COVID-vaccinaties uitstelt tot zelfs sloomste lidstaat er ook eindelijk klaar voor is

Nederland moet mogelijk nog enkele weken of maanden wachten voordat de eerste vaccinspuit de arm in kan: de Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen wil dat alle EU-lidstaten op dezelfde dag beginnen met vaccineren. En dat kan nog wel eens lang wachten worden, op Zuid-Europese zorgenkindjes als Italië, Kroatië, Cyprus en Portugal.

Kom bij de EU, zeggen ze. Samen staan we sterker, zeiden ze. We kunnen de krachten bundelen en profiteren van elkaars sterke punten, zeiden ze. En deels is dat vast ook wel zo.

Maar nu Europa aan de vooravond staat van een groot vaccinatieproject om die verderfelijke COVID-pandemie eindelijk eens te beëindigen, blijkt de EU vooral een mechanisme te zijn waarin de sterkeren onder de zwakkeren moeten lijden. Want zolang zelfs het meest chaotische landje z’n vaccinaties niet op orde heeft, kunnen we allemáál – alle 27 lidstaten – nog niet beginnen met spuiten in armen zetten.

Dat zegt althans Ursula von der Leyen, die wil dat landen die al vergevorderd zijn met voorbereidingen – zoals Duitsland en ten dele ook Nederland – de boel pauzeren totdat ook landen met grote organisatorische problemen alles eindelijk op orde hebben. Von der Leyen:

“To end the pandemic, we need up to 70% of the population vaccinated.

This is a huge task. So let’s start rapidly with the vaccination together, as 27, on the same day.

As we have been united through the pandemic, we will get out of it together & united.”