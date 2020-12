CDA-clown Hugo de Jonge braakt nieuwe metaforentsunami uit om lockdown te duiden: ‘Remweg, gas geven, ingrijpen!’

Om de vijf weken durende lockdown waar Nederland vanaf vannacht in terechtkomt te duiden, heeft CDA-voorman Hugo de Jonge alvast weer een nieuwe lading metaforen uitgezocht om het coronavirus zogenaamd draaglijker te maken. Diepe zucht. En kreun. Maar vooral: ga weg, Hugo.

Er moet in Den Haag een tekstschrijver zetelen die denkt dat Nederland zich beter aan de coronamaatregelen gaat houden, als je de uitleg van het coronavirus maar verpakt in een paar rare metaforen – die uiteenlopen van tenenkrommend tot infantiel.

Satirekoningen Jeroen Woe en Niels van der Laan hebben die Jongiaanse neiging tot alles platslaan tot onnozele metaforen afgelopen weekend al briljant aangepakt in Even tot hier, maar Hugo de Jonge heeft de boodschap duidelijk niet meegekregen. Want hè: dat De Jonge is opgestapt als CDA-lijsttrekker wil niet zeggen dat hij ineens capabel is en als bij toverslag allemaal dingen kan. Nee, het is nog altijd #hugodejongekanniks. Nu alleen slechts als minister van coronazaken, in plaats van ook nog eens als lijsttrekker.

Dat bleek vanmiddag maar weer eens, toen de christendemocratische vicepremier weer eens lollig kwam doen naar de pers. Heel Nederland in zak en as vanwege een nieuwe lockdown, maar Hugo de Jonge schudt nog een paar van die genante stijlfiguren uit z’n clownschoenen. Ditmaal gaan ze over autorijden:

“De afgelopen weken werd de remweg van het virus steeds langer, we zagen het einde, maar nu lijkt het virus weer gas te geven. We moeten daarom stevig ingrijpen.”

Ik kan niet wachten tot het 19 januari is, en deze lockdown voorbij. En ik kan ook niet wachten tot het 17 maart is, en het ministerschap van De Jonge demissionair wordt en in blessuretijd raakt. En met mij heel Nederland, vermoed ik zo onderhand.