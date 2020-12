CDA, verraad de democratie niet! Maak Pieter Omtzigt, en niet Wopke Hoekstra, de nieuwe lijsttrekker

Nu Hugo de Jonge is afgetreden staat het CDA voor een fundamentele keuze: wie wordt de nieuwe lijsttrekker. Gelet op de lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer lijkt mij dat een no brainer – dat moet Pieter Omtzigt worden. Maar binnen het CDA wordt nu geopperd dat Wopke Hoekstra de kar moet gaan trekken. Dat is hoogverraad aan democratische principes!

Het lijkt nog maar gisteren dat een schaapachtig glimlachende Rutger Ploum bekendmaakte dat na een tumultueuze lijsttrekkersverkiezing uiteindelijk Hugo de Jonge was gekozen als nieuwe lijsttrekker van het CDA. Met nipt verschil. Maar wel genoeg: De Jonge begon een halfjaar durend avontuur als de nieuwe partijleider van het CDA. Dat eindigde gisteravond.

Het CDA weet dat er geen tijd te verliezen is en is al naarstig aan het puzzelen over de opvolger van de Rotterdamse brekebeen. Er liggen grofweg twee scenario’s voor: eentje is dat de runner-up van de lijsttrekkersverkiezingen de kar gaat trekken – Pieter Omtzigt. Dat lijkt mij zelf een faire keuze: waarom zou je überhaupt een verkiezing organiseren als je vervolgens niet bereid bent wat met de uitslag te doen. Ja, De Jonge won deze (omstreden) verkiezing. Maar Omtzigt haalde meer dan 49% van de stemmen. Als dat geen draagvlak is, dan weet ik het ook niet meer.

Maar Ploum en zijn clubje CDA-plotters overwegen ook nog een andere optie: minister van financiën Wopke Hoekstra invliegen om de kar te laten trekken. En verder niets tegen Hoekstra, maar dat zou nou echt een vorm van verraad aan de achterban zijn. Want Hoekstra deed niet eens mee aan de lijsttrekkersverkiezingen. Sterker nog, hij staat helemaal niet op de kieslijst voor maart 2021.

Die laatste optie moet echt van tafel als (partij)democratie het CDA nog lief is. Natuurlijk kan Hoekstra wel CDA-minister worden (/blijven) na maart 2021, of zelfs Omtzigts premierskandidaat worden. Maar lijsttrekker worden? Dat zou een hele grote fout zijn, en een minachting van al die duizenden CDA’ers die afgelopen zomer het kandidaatschap van Omtzigt zo vurig ondersteunden.

Waag het dus niet, Rutger Ploum, en laat Wopkoe Hoekstra netjes op zijn beurt wachten. Want aan zet is Pieter Omtzigt, en niemand anders.