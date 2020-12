Coalitieleider Segers (CU) smijt Rutte en De Jonge voor de bus: ‘Schoolmeesters die geen orde kunnen houden!’

Er lijken serieuze breuklijnen te zijn ontstaan in de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die al sinds 2017 aan de macht is. Vanuit de Tweede Kamer laat ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers een vernietigend oordeel horen over de premier en vice-premier, die volgens hem geen enkele vorm van orde kunnen houden.

De goede verstandhouding tussen de ChristenUnie en de andere coalitiepartijen lijkt voltooid verleden tijd: op Facebook en in een column in het Nederlands Dagblad noemt Gert-Jan Segers premier Rutte en coronaminister De Jonge ineffectieve schoolmeesters die de klas niet in de hand hebben. “Zonder een spoor van leedvermaak,” beweert de CU-fractievoorzitter in de Tweede Kamer:

“Minister-president Rutte en minister De Jonge lijken wat dat betreft toch een beetje op twee schoolmeesters die geen orde kunnen houden. Ze schreeuwen ‘stilte!’ en in het kabaal van de klas is zelfs van die schreeuw weinig te horen. En ik schrijf dat zonder een spoor van leedvermaak, want daarvoor is de situatie veel te ernstig.”

Segers lijkt zich hiermee te voegen bij een waaier van oppositieleiders, die evenals de voormalige evangelist vinden dat het kabinet geen regie heeft en geen effectieve maatregelen weet te introduceren.

Ook anderen krijgen er van langs van Segers, de bevolking heeft dankzij het “eigen gedrag” deze tweede lockdown ook op z’n geweten, en de complotdenkers die vaak van christelijke oorsprong zijn vallen de ChristenUnie-voorman dan ook vies tegen. Dat door corona de wekelijkse gang naar de kerk verloren dreigt te gaan, vindt de parlementariër dan ook onverteerbaar en rept over de ziel die al dan niet verloren gaat.