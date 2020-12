Column Jan Roos: Corona was pas het begin, er komt nog veel meer ellende aan ‒ de samenleving scheurt

Het waren geen fijne Kerstdagen, schrijft Jan Roos vandaag in zijn column. Iedereen had een onbehaaglijk gevoel bij de normaliter zo vreugdevolle feestdagen. Dat is ook logisch, schrijft de columnist, want de coronacrisis was pas het begin van onze misère: “Ik voel dat de samenleving begint te scheuren. Dat het verband eruit begint te raken en dat mensen boos worden. Er zit nog veel meer ellende aan te komen. Ik maak me zorgen.”

Kerst vloog voorbij. Natuurlijk hebben we gegeten. Natuurlijk hebben we gedronken. Natuurlijk kwamen we samen met vrienden. Maar er ontbrak iets. En dat was rust. Normaal met de feestdagen lijken dagen trager te verlopen dan normaal. Stroperig. Dat komt omdat iedereen ontspannen is en er zin in heeft. Mensen zijn vrij van het werk en school. Het is een tijd om bij elkaar te komen en heel langzaam de dagen aaneen te rijgen met eten en drinken, maar vooral gezelligheid. Nu ging het allemaal snel en onrustig. Omdat we allemaal gespannen zijn.

Ik gaf in eerste instantie corona en de de bijbehorende maatregelen de schuld. We kunnen het ook niet meer vieren zoals we willen. Je zou de politie aan de deur kunnen krijgen en enorme boetes ontvangen als je je niet aan de opgelegde spelregels houdt. Met familie vieren wordt moeilijk omdat daar vaak ouderen bij zitten waarvoor het virus gevaarlijker is da de rest.

Ik woon boven een winkel in een winkelstraat en als ik uit mijn raam kijk is het leeg. De gemeente heeft nog haar best gedaan door kerstverlichting op te hangen. Maar voor wie? Er loopt geen hond op de straat. De winkels zijn gesloten. Ik kan alleen al uit mijn raam twee bedrijven zien waar een ‘Te huur’-bord op het raam is geplakt; die zijn al omgevallen. Er zullen nog vele volgen. Ik zie maar een paar mensen buiten lopen. Schichtig met mondkapjes. Het is koud, nat en vooral leeg.

Maar er is meer. Meer dat de sfeer drukt. Niet alleen een pandemie: ook andere ellende ligt op de loer. En wellicht is het een persoonlijk gevoel en daarmee mijn probleem. Maar ik heb het gevoel dat er nog veel slechtere tijden aankomen. We zullen nog jaren de economische gevolgen voelen. Die pijn moet nog komen. Ik hoor nu al om heen dat mkb’ers klaar zijn. Kapot door de lockdowns. Gesloopt door de regels. En dan heb ik het niet alleen over de horeca, ook alle retail.

Mijn eigen vriendin heeft haar schoonheidssalon weer moeten sluiten en maakt zich ernstig zorgen of ze deze tweede sluiting zal kunnen overleven. Ze is niet de enige die ik heb zien huilen dat haar opgebouwde bedrijf als los zand door haar vingers glijdt. Niet door eigen falen, maar opgedrongen door de overheid. Ze krijgen een beetje hulp. Net genoeg om niet te sterven, maar niet genoeg om echt te kunnen overleven.

Juist die overheid geeft mij een extra onprettig gevoel. Hun dreigende taal en steeds maar roepen dat dit het nieuwe normaal is beangstigt mij. Want dit is niet normaal en dat zal het ook niet worden. We leven in het absolute abnormaal en ik zie een gretige overheid die daar gebruik van maakt.

Kijk maar eens naar het vuurwerkverbod. Waar slaat dat op? Wat heeft het met corona van doen? Niks. Maar een meerderheid van de Kamer wilde er al heel graag vanaf. Zo zullen meer dingen verdwijnen, en daarmee uiteindelijk onze manier van leven. Onze cultuur en tradities. We moeten zoveel inleveren, maar het is nooit genoeg.

Neem de mainstream media. Dagelijks vertellen ze wat goed en fout is. Ze verzwijgen wat ze niet uitkomt, en dikken aan wat bij hun agenda hoort. Het maakt mij bang. Zoveel zielen zitten als schapen voor hun krantje en journaal en denken dat dit neutraal en onafhankelijk nieuws is. Volgens mijn lieve moedertje is Mark Rutte een held, terwijl ze de VVD en Rutte niks vond. Ze stemde altijd links. En opeens vindt ze hem een ware leider waar we blij mee mogen zijn. Hoe is het mogelijk dat de VVD maar blijft stijgen in de peilingen? Nou, zo. Door propaganda.

Ons wordt verteld dat we niet mogen samenscholen. Maar als je gelovig bent mag dat wel. Ons wordt verteld dat je drukke plekken moet vermijden en niet mag reizen, terwijl er wekelijks minimaal 500 asielzoekers worden toegelaten. Ons wordt door de minister van Volksgezondheid opgroepen om zonder tegenspraak of kritische vragen een vaccin te nemen, omdat we ook niet weten wat er in frikadellen zou zitten, terwijl dezelfde man een spoor van falen heeft getrokken door deze crisis.

Al met al gaat het erom dat we vertrouwen moeten hebben in instanties waar ik helemaal geen vertrouwen in heb. Ik voel dat de samenleving begint te scheuren. Dat het verband eruit begint te raken en dat mensen boos worden. Er zit nog veel meer ellende aan te komen. Ik maak me zorgen.