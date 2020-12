CoronaTestNederland.nl vergroot door groot succes de sneltestcapaciteit voor COVID-19 Testlocaties in heel Nederland

Na de succesvolle opening van de eerste zeven sneltest locaties in Rotterdam, Groningen, Zwolle, Emmen, Steenwijk, Stadskanaal en Hoogeveen, heeft CoronaTestNederland.nl het streven om op korte termijn uit te breiden naar 100 locaties verspreid over heel Nederland. Daarmee zetten ondernemers Wesley Zantinge (GMU.ONLINE) en Marc Notenboom (Mondkapjes.nl) een grote stap in het vergroten en versnellen van de zo dringend gewenste extra Corona testcapaciteit in Nederland.

CoronaTestNederland.nl

Terwijl het aantal nieuwe COVID-19 gevallen sterk blijft toenemen, test de GGD nog steeds enkel mensen die ziek zijn. Mensen zonder klachten kunnen niet bij de GGD terecht. De stijging van Corona besmettingen heeft ook invloed op het aantal ziekenhuis en IC-opnames. Dit soort nieuwe initiatieven zorgt ervoor dat besmettelijke gevallen sneller aan het licht worden gebracht. Initiatiefnemers Wesley Zantinge, eigenaar van Foodmarkt.com en GMU.ONLINE en van en BIG geregistreerd paramedicus Marc Notenboom, eigenaar van o.a. Mondkapjes.nl, hebben samen de handen ineen geslagen. De aanvragen bij de testlocaties stromen binnen, wat duidt op een grote noodzaak. Op korte termijn zullen nieuwe testlocaties volgen. Het doel van Covid.Limited is het openen van ruim honderd testlocaties binnen twee maanden.

Marc Notenboom: “Een team van 20 mensen werkt dagelijks toegewijd aan het realiseren van meer testcapaciteit. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij dit initiatief. De gevalideerde Abbot Antigeentesten bieden een zeer accuraat resultaat.’. Eerder verkocht hij al mondkapjes en ander beschermingsmateriaal aan onder andere zorgverleners. “Ik ken daardoor de weg intern bij de GGD, en werk als paramedicus ook samen met huisartsen, die boden hulp.”

Wie negatief uit de gevalideerde antigeentest komt, krijgt een door een arts gecertificeerd document en mag in principe gerust werken. ,,Met dat document kun je internationaal reizen binnen de EU, wat voor veel mensen hier belangrijk is.” Wij werken uitsluitend met door de overheid gevalideerde testen. Als paramedicus vind ik het belangrijk dat we geen onduidelijkheid hebben, daarnaast is er nauw contact met het RIVM over de juiste keuze in ons aanbod van de door de hen gevalideerde testen. Testen bij Covid.Limited zijn te boeken v.a. €59,- variërende tot €139,-.

IN SAMENWERKING MET EHBO-NEDERLAND

Covid.Limited werkt samen met EHBO verenigingen in Nederland om testlocaties te voorzien van ervaren zorgpersoneel die de zogeheten sneltesten afnemen. Hiernaast wordt er gecommuniceerd met de lokale GGD en vergroot Covid.Limited de testcapaciteit. Op de testlocaties wordt er uitsluitend gewerkt met twee soorten goedgekeurde sneltesten: de door het RIVM goedgekeurde Abbot Antigeen neusuitswab en de bloedprik test die informatie geeft of de persoon recent of langer terug besmet is geweest. Met de Antigeen sneltest weet de geteste persoon binnen 15-20 minuten de uitslag. Indien er een Positieve Antigeen uitslag is, wordt deze informatie per beveiligde mail verstrekt aan de lokale GGD.

Testen op locatie voor bedrijven

Ondernemers schreeuwen om sneltesten voor werknemers, om hun bedrijf draaiend te houden. De GGD-test bieden daarvoor te weinig soelaas, omdat zij enkel mensen testen met zieke vertoningen. Covid.Limited biedt bedrijven tevens de mogelijkheid om op locatie een Corona sneltest af te nemen. Werknemers worden dan op locatie getest en de uitslag wordt direct na de testafname aan de werknemer doorgegeven. “De sneltesten zijn een uitkomst voor veel werkgevers. Zo kunnen zij in deze tijd werknemers inzetbaar houden en nog belangrijker: de stress binnen de organisatie verminderen en de bezettingsgraad op peil houden.”, aldus de initiatiefnemers.

Oproep tot aan lokale EHBO verenigingen voor extra hulp

Samen Tegen Corona, dat is de slogan van coronatestnederland.nl De organisatie kan dit grote project natuurlijk niet alleen en roept daarom de hulp in van alle lokale EHBO verenigingen voor een mogelijkheid tot samenwerking, waarbij het verenigingsgebouw wordt ingezet als Corona Sneltest Locatie en de EHBO vereniging zelfstandig de vestiging bemand. Op deze manier kunnen we sneller schakelen en samen een vuist maken tegen Corona, aldus Marc Notenboom mede-eigenaar van Covid.Limited. Wij roepen dan ook alle geïnteresseerde EHBO hulpverleners op om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen dit virus. Alleen gezamenlijk kan de verspreiding van het Coronavirus worden tegengegaan. Het doel is om zo snel mogelijk honderd Corona Sneltest locaties met een landelijke dekking aan te bieden. EHBO verenigingen kunnen zich aanmelden voor een samenwerking tegen vergoeding via: https://www.covid.limited/

Reserveer je corona sneltest

De Corona testlocatie biedt een capaciteit van 100 sneltesten per dag waarvoor men online een afspraak kan boeken via: www.coronatestnederland.nl. Via de website van mondkapjes.nl kun je ook Coronapreventie Artikelen zoals mondkapjes & desinfectiemiddelen kopen.