D66 blijkt smoezelig MeToo-oord voor vieze mannetjes: ‘Wilde geen seks, kon m’n partijambities wel vergeten!’

D66 ligt onder vuur wegens een cultuur van #MeToo-taferelen, waarin vrouwen worden gedwongen om seksuele handelingen te verrichten als zij verder willen komen in de partij, aldus een anonieme klokkenluider wiens beschuldigingen vandaag hebben geleid tot een intern onderzoek in de partij.

Als er vermoedelijk geen slachtoffers van waren, was het nog wel iets geweest om van te grijnzen: D66, dé partij bij uitstek van het opgeheven vingertje waarmee driftig wordt gewapperd naar alles en iedereen dat niet aan hun (ingebeelde) morele superioriteit kan tippen. Maar wat blijkt? Een klokkenluider legt nu bloot dat de partij een broeinest van #MeToo-aanrandingstaferelen is, waarbij vrouwen gewoon worden gechanteerd: seks hebben met hooggeplaatste lui, of anders geen carrière in de partij:

“Een hoofdrol in het MeToo-relaas speelt lobbyist en D66-strateeg Frans van Drimmelen. „Frans begon een vervelend mannetje te worden toen ik nul op zijn rekest gaf. Hij wilde meer op relationeel en seksueel vlak. Ik niet. Vervolgens kon ik het vergeten met mijn ambities in de partij.”

Volgens de klokkenluidster zijn meer vrouwen slachtoffer geworden, maar durven velen er niet mee naar buiten te treden. „Ik wil gerechtigheid voor alle vrouwen die hun verhaal niet durven te doen of kunnen doen. Tot op heden heb ik nog veel last van de gevolgen van de dreigende houding van mannen zoals Frans van Drimmelen die gedekt worden door hun invloedrijke compagnons.””

Partijleider Kaag heeft een onderzoek aangekondigd.

Of ook oud-D66-leider Alexander Pechtold onderdeel van het onderzoek is, is niet bekend. Pechtold raakte een jaar voor zijn opstappen betrokken bij een schandaal, rondom een penthouse in Scheveningen die hij gekregen had van een Canadese diplomate. Daar had de politiek voorman regelmatig afspraakjes met het Meppelse D66-raadslid Anne Lok. Ook zou hij haar gedwongen hebben tot een abortus, die later overigens mislukt bleek.