Daar is de eerste dreun voor Hugo “4 januari” De Jonge: Pfizer halveert levering vaccins wegens grondstoftekort

Amper daags na de montere aankondiging van Hugo de Jonge dat we wel eens kunnen gaan beginnen met vaccineren op 4 januari, kondigt de eerste vaccinleverancier al de eerste tegenslag aan: Pfizer kan tot het einde van het jaar tot maar liefst de helft minder vaccins leveren. De grondstoffen zijn namelijk op.

Met barslechte peilingen en een coronabeleid dat aan alle kanten piept en kraakt moest CDA-coronaminister Hugo de Jonge deze week de vlucht naar voren kiezen. We gaan met een beetje geluk op 4 januari vaccineren, sprak hij op Twitter in een wanhoopsdaad. Niemand was over die datum geïnformeerd, want het slaat ook helemaal nergens op. Maar casinominister Hugo gaat all-in. Hij verbindt z’n lot bij de komende Kamerverkiezingen aan een vroege vaccinatie.

En in die enorme gok lijkt het balletje niet echt de kant van die malle Rotterdammer met z’n clownschoenen op te rollen:

“Farmaceut Pfizer kan dit jaar veel minder coronavaccins leveren dan het eerder van plan was. Dat aantal wordt gehalveerd van 100 miljoen doses naar 50 miljoen doses. De verlaging is veroorzaakt door problemen bij het verkrijgen van genoeg grondstoffen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Het vaccin dat Pfizer samen met de Duitse biotechnoloog BioNTech ontwikkelde kreeg deze week een noodgoedkeuring in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie lopen aanvragen voor toelating van het vaccin.”

De aankondiging dat de levering maar liefst door de helft gaat is bovendien geen aardige voorbode voor de toekomst. Want Pfizer wil volgend jaar maar liefst 1 miljard (!) vaccins leveren. Toch zijn na vijftig miljoen de grondstoffen voorlopig op. Zijn die vorig jaar dan wel weer ineens in een veel grotere hoeveelheid voorradig? En hoe zit het de andere vaccinleveranciers – naar men mag aannemen hebben zij ongeveer dezelfde grondstoffen. Hebben zij ook een tekort en komen zij binnenkort ook met slecht nieuws?

Allemaal goede vragen waar we het antwoord nog niet op hebben. Het minste van ons allemaal nog wel de gokkende Hugo de Jonge, met z’n stomme glimlach en z’n miniscule pindabrein.