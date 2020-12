De incompetentie van faalhaas Hugo de Jonge kent geen grenzen: liet coronatestbeleid welhaast bewust in soep lopen

Kunnen we Hugo de Jonge al naar het UWV sturen? Alsjeblieft, Tweede Kamerleden? Toe?

Als ieder volk de leiders krijgt die het verdient, dan zijn we echt een land dat aan elkaar hangt van incompetentie, ambtelijke ivoren torens en inhoudsloos gerommel. Laten we dus maar hopen dat die volkswijsheid niet op waarheid is gebaseerd, want anders komen we er héél slecht vanaf met onze ‘coronatsaar’ Hugo de Jonge, die vandaag in het NRC Handelsblad volledig de grond in wordt geboord om zijn ronduit stompzinnige houding rondom coronatests de pandemie verergerd heeft.

Dat is een harde conclusie, maar wel een terechte:

“Het is zeven maanden nadat allerlei grote labs tevergeefs hun diensten aanboden om de Nederlandse testcapaciteit voor corona te verhogen. Drie maanden nadat de eerste GGD’s hun bron- en contactonderzoek wegens overbelasting beperkten. Tien weken nadat in heel Europa sneltesten op de markt kwamen. Meer dan zes weken nadat dagelijks meer dan tienduizend mogelijke coronadragers soms dagen moesten wachten om een testafspraak te maken omdat er te weinig laboratoriumcapaciteit was. De Jonge verkoopt de late bouw van deze grote teststraten als een staaltje tijdige daadkracht. Maar de capaciteit om tienduizenden tests per dag méér te doen, had Nederland al maanden geleden kunnen hebben.”

En zoals we gisteren schreven: de volgende ramp komt er alweer aan, want 2021 zal het jaar van de coronavaccinaties worden. Hoeveel heeft De Jonge daarvoor al geregeld, qua gereedmaken van de infrastructuur? Heel simpel: niets. Hij wijst wat naar het RIVM, lacht de noodzaak om sporthallen af te huren weg en brabbelt iets over decentrale coördinatie. Nee, met zulke kolonels gaan we die oorlog tegen corona niet winnen.