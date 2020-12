DENK’er Tunahan Kuzu snapt niet dat vaccinbouwers geen filantropische clubs zijn: ‘Lekker cashen voor Big Farma!’

Ze snappen er bij DENK weer eens helemaal niets van. De anti-discriminatiebeweging is soms net een verkapte communistische partij, die denkt dat altijd alles maar gratis kan en moet. Zoals vandaag Kuzu weer, die mekkert over de prijzen van de coronavaccins.

Gisteren werd in België een blunder van jewelste gemaakt: staatssecretaris Eva De Bleeker gooide zomaar de prijzen van iedere coronavaccin per dosis in een overzichtelijk tabelletje op Twitter. Nogal een gedoe, want de EU had juist met vaccinproducenten bedongen dat die geheim moesten blijven. Mevrouw De Bleeker heeft een groot politiek probleem bij onze zuiderburen, maar de één zijn dood is de ander zijn brood. En dus trok het Nederlandse DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu een placemat uit het Tweede Kamerrestaurant om eens even te gaan rekenen op basis van de geopenbaarde Belgische prijzen.

Kuzu rekende uit dat we voor de 11,7 miljoen AstraZeneca-doses die volgend komen maar €20 miljoen hoeven te betalen. Maar de Pfizer-vaccins die 8 januari (grmbl) komen, kosten wel €100,8 miljoen. De rest zit daar tussenin, maar veel dichter tegen de prijzen van Pfizer. In totaal kosten de 57,9 miljoen vaccindoses de Nederlandse belastingbetaler €465 miljoen, net geen half miljard euro dus. Dat vond Kuzu maar veel geld, schreef hij op zijn Facebookpagina:

“Een rekensommetje voor Nederland op basis van de openbaar gemaakte prijzen in België. 465 miljoen 341 duizend euro 🧐. Alleen voor Nederland dus. Dat is lekker cashen voor de #BigFarma”

De fijnproever zal meteen opmerken: wat een gratuite ophef! De makers van dit vaccin zijn toch geen liefdadigheidsinstellingen? Dit zijn gewoon grote bedrijven, die bovendien onder een grote lading overheidsveiligheidswaarborgen hun chemische substanties hebben gebrouwen om ons van een pandemie af te helpen.

En ik kan u verzekeren: dat half miljard is een koopje, als je het afzet tegen de economische schade die Nederland nog verder oploopt als deze pandemie maar voortduurt.

Laat Kuzu dus maar gewoon weer de Tweede Kamer-placemats gebruiken om z’n kopje soep en een warm broodje boven te nuttigen. Laat het maken van rekensommen maar over aan mensen die géén verkapte marxisten of antivaxxers-light zijn. Die half miljard voor deze hemel-en-aarde-bewegende vaccinontwikkeling lijkt *mij* namelijk dubbel en dwars verdiend.