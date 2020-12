Ex-Kamerlid GL: ‘Links Nederland is kleiner dan ooit. Eerlijkheidshalve, maar goed ook!’

Een voormalig GroenLinks-Kamerlid gooit de knuppel in het hoenderhok. Volgens hem is het terecht dat links Nederland kleiner is dan de beweging ooit geweest is in mensenheugenis. Dat krijg je na het omarmen van lui die het minder vrij maken van de Nederlandse samenleving tot doel lijken te hebben gemaakt, aldus Zihni Özdil.

Het is inmiddels een nationale dwangneurose op links: wegkijken en goedpraten van kwade actoren die de multiculturele samenleving willen misbruiken om het land eens goed wat vrijheid af te pakken. Zolang links in Nederland daarmee doorgaat, zo verkondigde gisteravond ex-GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil, is het misschien ook maar goed dat de beweging zo ontzettend klein blijft.

Özdil maakt bezwaar tegen een artikel van het ‘multiculturele’ blog NieuwWij, waar hij zelf wordt verweten het islamisme te hebben aangepakt met “fortuynistische taal”. Ook wordt een afgezet GroenLinks-raadslid verdedigt die vertelde op de Turkse autocratische president Erdogan te hebben gestemd. Burgemeester Halsema krijgt een veeg uit de pan wegens het aanpakken van het anti-rechtsstatelijke Haga Lyceum-schooltje, en op basis van anonieme bronnen wordt ook gefantaseerd dat haar voorganger Eberhard van der Laan “keihard van zijn voetstuk” gevallen zou zijn.

Het in juni 2019 vertrokken Kamerlid vindt het bizarre opmerkingen, zo schrijft hij op zijn Twitter: “Als dit het ‘nieuwe wij’ is, count me out. Ik ben trots dat de auteur dat ook begrijpt. Links Nederland is kleiner dan ooit. Op basis van dit soort teksten is dat eigenlijk, eerlijkheidshalve, maar goed ook.”

De voormalige parlementariër staat bekend om zijn contraire uitspraken die bij zijn voormalige partijgenoten lang niet altijd lekker vallen. Zo veroordeelde hij het vonnis voor Wilders in de Minder Marokkanen-zaak, en gaf hij een “endorsement” af voor CDA’er Pieter Omtzigt. En merkte Özdil op dat “de echte fascisten” in de hoek van links zitten, waar velen “geen debat willen.”