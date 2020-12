Geert Wilders dondert vaccin-jokkebrok De Jonge voor de bus: ‘Pas half miljoen in januari? Hugo de Jonge kan niks!’

Oppositieleider Geert Wilders wil afrekenen met Hugo de Jonge, die eerst met droge ogen beweerde dat op 4 januari de eerste vaccinatienaalden de armen ingaan. Maar dat blijkt nu al onhaalbaar te zijn, dus de PVV-voorman haalt verhaal.

Ergens kan je het Hugo de Jonge ook niet kwalijk nemen. Sommige mensen hebben gewoon niet de leidende vaste hand, de vooruitziende blik of simpelweg de intelligentie om aan het roer te staan van een grote organisatie. En ja, Hugo de Jonge lijkt op te gaan voor die kwalificatie. Getuige niet alleen het feit dat hij zijn partij – het CDA – momenteel finaal de soep in laat lopen, maar ook dat de aangekondigde vaccinaties tegen corona nogal wat later en een heel stuk minder zijn.

Want waar eerder nog sprake was van het idee dat deze maand nog één miljoen Pfizer-vaccins geleverd konden worden, waardoor het vaccinatieproject op 4 januari kon aanvangen, blijkt dat nu alweer utopisch wensdenken geweest te zijn – de beste schattingen gaan slechts één week later pas uit van de helft van het aantal vaccins, en de levertijd is verlegd naar januari 2021.

Wilders legt daarom de vinger nog maar eens op de gevoelige plek:

“Minister de Jonge vorige week:

We krijgen de vaccins eind december al en we krijgen er zeker 1 miljoen! Minister de Jonge vandaag: ze komen pas in januari en we krijgen er maar een half miljoen. #hugodejongekanniks”

Precies: helemaal niets.