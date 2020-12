Gokkende Hugo de Jonge maakt van “4 januari vaccineren” zijn eigen “1000 euro voor iedere Nederlander”

Er is een gerede kans dat CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge zijn beklagenswaardige lot bij de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande maart bezegeld heeft. Zijn wel erg optimistische voorspelling dat we op 4 januari wel eens aan het vaccineren zouden zijn, keert waarschijnlijk als een boemerang terug.

Wie de carrière van premier Rutte gevolgd heeft, weet dat het weinig gescheeld had of de VVD’er was ergens tussen 2012 en 2017 zijn positie als minister-president kwijtgeweest als er vroegtijdige Kamerverkiezingen waren gekomen. De populariteit van de liberale voorzitter van de ministerraad was tot op een dieptepunt gedaald, zeker onder rechtse kiezers, omdat hij enkele verkiezingsbeloftes gebroken had. Eentje daarvan was het voornemen iedere werkende Nederlander “duizend euro” te geven. Het hielp mede de rechtse kiezer over te halen op de VVD te stemmen.

Die woorden over geld hebben Rutte jarenlang parten gespeeld en zijn populariteit flink beperkt, want in een centrumlinks kabinet kon hij die belofte helemaal niet uitvoeren – dat leverde jaren aan barslechte peilingen op voor de VVD. Dat de minister-president kon aanblijven was alleen maar te danken aan de PvdA, die de stekker niet uit het kabinet-Rutte III getrokken heeft. In 2017 was de oude verkiezingsbelofte zo goed als vergeten, en had de VVD-voorman er electoraal nog maar weinig last van. Hij won die verkiezingen, ook mede door een rel over een Turkse minister die het land werd uitgezet.

Hugo de Jonge lijkt dat geluk niet te hebben. Hij heeft deze week een belofte gedaan die niet pas ná de verkiezingen worden ingewilligd, maar al twee maanden ervoor. De CDA’er leek namelijk te beloven dat de grote COVID-vaccinatie van Nederland op 4 januari kan beginnen. Maar zoals elke professionele instelling nu laat weten: dat is technisch gezien mogelijk, maar uitermate onwaarschijnlijk.

Zodoende hebben oppositiepartijen wellicht al in januari een verdienstelijke attack line tegen Hugo de Jonge: de man die beloofde te vaccineren op 4 januari, maar die weken later nog geen naald in een arm gestoken heeft. Wilt u zo’n brekebeen als premier, of zelfs maar in de buurt van een Kamerzetel? En daar is het dan: de kiem voor een gigantisch CDA-verkiezingsverlies in maart 2021. Dankzij een grandioos eigen doelpunt van Hugo de Jonge, die eens te meer bewees eigenlijk niet voor de politiek in de wieg te zijn gelegd.