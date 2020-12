GroenLinks-clowntje Kauthar weer in opspraak, wilde in 2018 nog op extreemrechtse antisemitische NIDA-partij stemmen

Het wordt nu wel érg genant voor GroenLinks: voor de tweede keer binnen één week is opnieuw de nummer 9 in opspraak gekomen, de orthodox-islamitische Kauthar Bouchallikht. Ditmaal omdat ze nog geen twee jaar geleden een stemadvies gaf voor een partij dat er antisemitisch gedachtegoed op nahoudt – NIDA.

En opnieuw staat GroenLinks op een negatieve manier in het middelpunt van de belangstelling. Ditmaal wederom vanwege uitlatingen en gedrag van de nummer 9 bij de aankomende Kamerverkiezingen – Kauthar Bouchallikht. De jonge islamiste – die eerder al in opspraak kwam vanwege haar Moslimbroederschap-achtergrond – moest zich eerder deze week al publiekelijk verontschuldigen omdat ze had meegelopen in een anti-Israëldemonstratie onder een hakenkruisspandoek.

Nu broeit er wederom een rel: GeenStijl wist te achterhalen waar Kauthar haar vrije tijd in het voorjaar van 2018 aan spendeerde: aan het digitaal campagnevoeren voor de islamistische NIDA-partij, een beweging die er ronduit antisemitische en extreemrechtse opvattingen op nahoudt. En, helaas, in enkele gemeenteraden vertegenwoordigd is.

Zoals in Rotterdam, waar Kauthar een positief stemadvies uitbracht voor de partij die het helemaal prima vindt om Israël en ISIS aan elkaar gelijk te stellen. Kauthar destijds: “…Liefde en respect voor degenen die zich inzetten voor een inclusief Nederland,” boven een geciteerde Facebookpost waarin NIDA – een partij die dus anti-joodse complottheorieën verspreidt, hè – wordt genoemd als beweging die “nodig is” en die dreigt Nederland over te nemen: “we zijn mét zoveel meer.”

De situatie is ook pikant vanwege de rol van GroenLinks destijds: de partijtop was fel gekant tegen een lokale alliantie van NIDA en de plaatselijke GL-fractie, en heeft actief gezocht naar een manier om die te beëindigen. Een NIDA-partijactivist noemde in 2018 Jesse Klaver op Facbook daarom “een schurk. Of laf.” En Kauthar Bouchallikht? Zij beloonde die opmerking met een duimpje omhoog.

Ja. Bent u ook zo benieuwd hoe Jesse Klaver en Kauthar Bouchallikht zich uit deze zoveelste flater gaan kletsen? Is het allemaal wéér de schuld van racistische en boze blanke mannen, of is Kauthar misschien uiteindelijk dan tóch niet de beste persoon om een progressieve, seculiere, linkse partij te vertegenwoordigen in de op 17 maart te kiezen Tweede Kamer?