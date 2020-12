GroenLinks-islamiste Kauthar vernietigt digitaal bewijsmateriaal: ontvolgt “ineens” waaier aan radicale moslims

Nu de GroenLinks-kieslijst definitief door de leden is bekrachtigd is het officieel: Kauthar Bouchallikht, voormalig bestuurder van een jeugdhonk van de Moslimbroederschap, staat op een verkiesbare plek op de kieslijst van de links-liberale partij. Ook al botst dat natuurlijk gigantisch met haar orthodox-religieuze standpunten, maar niets dat een goede sessie witwassen op social media kan verhelpen, toch?

Het blijkt maar weer eens: GroenLinks is ziende blind en horende doof voor het gevaar dat uitgaat voor enge islamistische infiltratieclubs als de Moslimbroederschap, die in Nederland de seculiere maatschappij willen ondermijnen met hun conservatief-religieuze variant van boreaal gezwets. Kauthar Bouchallikht staat op plek 9 van de partij, en zal – als de partij niet in elkaar klapt tussen nu en maart – Kamerlid worden voor de naïeve seculiere club van Jesse Klaver.

Tot die tijd zal Kauthar er alles aan doen om zich te presenteren als een moderne, verlichte moslima. Ondanks dat zij de hijab draagt – doorgaans geen teken van religieuze vrijblijvendheid. Maar ook op Twitter is de grote schoonmaak begonnen, zo ontdekte een handige gebruiker die schuilgaat onder het pseudoniem Prof. D.A.H. Vintik. Want sinds de GL-kandidate en Nieuwsuur elkaar digitaal in de smiezen hebben, is ineens een lading moslims van dubieuze komaf verdwenen uit de volgerslijst van Kauthar op Twitter.

Onder meer een Zimbabwaanse “mufti”, die een soort prosperity gospel van de islam probeert te maken moet het zonder de belangstelling van Kauthar stellen dezer dagen, of in ieder geval tot 17 maart.

Maar ook de wegens antisemitisme in opspraak geraakte Amerikaanse radicale moslima Linda Sarsour heeft “ineens” niet langer de belangstelling van de GL-kandidate. Noch de verkrachtende “bruggenbouwer” Tariq Ramadan of Ilhan Omar, volksvertegenwoordiger uit Minnesota (zij schreef ooit over Joden: “It’s all about the Benjamins.”), worden verder nog in de Twitter-belangstelling gesteld.