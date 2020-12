GroenLinks toont ware pro-criminele aard: ‘Kraken is een Nederlandse traditie!’

Gisteren behandelde de Tweede Kamer een wetsvoorstel van VVD en CDA om het kraken van woningen verder aan banden te leggen en strafbaar te maken. Bij monde van een raadslid uit Amsterdam gaf ook GroenLinks nog maar eens aan hoe ze tegen de materie aankijken…

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis en CDA-collega Madeleine van Toorenburg zaten gisteren in de Kamer om hun initiatiefwet te behandelen: de twee centrum-rechtse parlementariërs zijn het namelijk beu dat ondanks de anti-kraakwet er nog steeds lustig op los wordt gekraakt. Ja, de woningnood is hoog. Maar nee: dat betekent niet dat mensen voor eigen rechter kunnen gaan spelen en gewoon een woning naar keuze kraken die ze graag willen hebben.

De huidige wet uit 2010 voldoet niet meer en moet daarom strenger worden gemaakt. Volgens VVD’er Koerhuis om een “einde te maken aan dat criminele woonmodel.”

Gelukkig hebben alle ongewassen koppies met dreadlocks en neuspiercings ook een vertegenwoordiger in de politiek, die alles zal doen om kraken gewoon nog wél legaal te houden: GroenLinks. Raadslid Imane Nadif (Amsterdam) vertolkte gisteravond nog maar eens kort en krachtig wat zij vindt van het inbreken en in bezit nemen van andermans huis: “Kraken is een Nederlandse traditie.”

Wat kan je over zoveel verheerlijking van criminaliteit eigenlijk nog zeggen? Nou ja, misschien wat VVD’er Juval Pat El, duoraadslid uit Lansingerland, vervolgens riposteerde: “Kraken is strafbaar. Sinterklaas, Zwarte Piet en de Paashaas zijn traditie.” Hoppa.