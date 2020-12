Here we go! Comeback van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga met JA21: ‘Fatsoenlijke partij op rechts!’

Het is dan officieel geworden: er komt een nieuwe partij die min of meer fungeert als officiële afsplitsing van Forum voor Democratie: JA21 gaat de partij heten, en zal worden geleid door Joost Eerdmans. Annabel Nanninga is mede-oprichter.

Onder de noemer JA21 zullen Joost Eerdmans en Annabel Nanninga deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vorige week lieten ze die vraag nog nadrukkelijk open, maar vandaag gaan ze er vol voor: met een politieke partij die het “gat op rechts” moet vullen, maar wel “fatsoenlijk” is. Eerdmans legt uit bij EenVandaag:

“Wij denken dat er een heel groot potentieel is op rechts.” De oud-FVD’er doelt op de rechtse kiezer die niet terecht kan bij de VVD, omdat die partij volgens hem linksaf slaat. En zich ook niet thuisvoelt bij FVD of PVV. “Nederland heeft behoefte aan een fatsoenlijk rechtse partij.” De nieuwe partij richt zich op klassieke rechtse thema’s: “Wij zijn voor strikte immigratie en een Europese Unie waar het Nederlandse belang weer voorop staat. En we willen dat het klimaatakkoord direct van tafel gaat. Dat akkoord kost ons handen vol met geld.”

Het zal niet aan het partijprogramma liggen: dat komt gewoon overeen met wat FVD al jaren op papier heeft staan, en wat eigenlijk een leidraad is voor alle rechtse partijen die sinds de pijlsnelle opkomst van Pim Fortuyn zijn ontstaan. De meeste van die partijen (ik noem LPF, EénNL, Artikel 50, VNL) zijn inmiddels allang weer van de aardbodem verdwenen.

Gaat JA21 de tand des tijds wél overleven? Dat gaan we zien. Voorlopig zijn de meeste FVD-kiezers weggelopen naar VVD en PVV. Aan Joost Eerdmans de taak om ze te verleiden naar zijn partij te trekken. Of dat gaat lukken is nog een open vraag – hij krijgt ook concurrentie van Code Oranje van de voormalige Haagse wethouder Richard de Mos.