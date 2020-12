Hugo de Jonge geeft toe: schoolsluiting is drukmiddel om ouders te dwingen thuis te werken

Tot in hoeverre basisscholen grootschalige bronnen van coronabesmettingen zijn is maar beperkt relevant. zo blijkt uit teksten die vice-premier Hugo de Jonge gisteren bij RTL en NOS uitsloeg.

“Hoe minder contacten, hoe beter,” zegt @hugodejonge over het sluiten van de #scholen. “We moeten alles doen om het aantal contacten drastisch te reduceren.” #BEAU pic.twitter.com/hccDJy1RxN — BEAU (@BeauRTL) December 14, 2020

De vannacht ingegane tweede lockdown bevat behalve maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, ook een aantal slinkse trucs om mensen met een omweg te dwingen de maatregelen beter te volgen. Dat is de conclusie die je moet trekken op basis van media-optredens van vice-premier en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Vers verlost van zijn taak als CDA-lijsttrekker heeft hij nu alle tijd om aan knopjes te draaien.

En één van die knopjes is het in de stress jagen van ouders van jonge kinderen, blijkbaar. Want als De Jonge bij de NOS-coronauitzending ‘Het coronavirus, feiten en fabels‘ en RTL-talkshow Beau in vrijwel identieke verwoordingen duidelijk maakt waarom behalve de middelbare scholen ook de basisscholen dicht moeten, geeft hij aan dat het is om te zorgen dat ouders zich “ook wat beter” aan een ander corona-advies houden: werk zoveel mogelijk thuis.

Kortom: kinderen worden door de regering in deze lockdown dus gewoon gezien als pressiemiddelen, in plaats van volwaardige individuen (in wording). En los van wat je an sich vindt van zo’n lockdown: dat is eigenlijk toch wel beneden ieder fatsoenlijk peil.