Hugo de Jonge maakt er alwéér pestbende van: vergeet RIVM en GGD in te lichten over vaccineren per 4 januari

Tjongejonge, wat voor een ongelooflijke nietskunnende prutser ben je dán? Publiceren we gisteren een artikel waaruit blijkt dat CDA-vicepremier Hugo de Jonge eigenlijk helemaal niets kan, moeten we die vandaag alweer herzien. Reden? Hij kan nóg veel minder dan we reeds schreven.

Een nieuwe dag, een nieuwe pijnlijke faalactie van minister Hugo de Jonge. Gisteren bleek dat zijn gebrek aan visie en kunde er in het voorjaar toe leidde dat er zo weinig coronatestcapaciteit was, en eerder deze week bleek al dat de CDA’er geen idee heeft hoe hij het megavaccinatieprogramma moet beginnen dat Nederland nu te wachten staat.

Vandaag komt daar een nieuwe faalactie bij: want De Jonge twitterde heel optimistisch dat het er naar uitziet dat ons land op 4 januari kan gaan beginnen met het toedienen van de eerste coronavaccins. “Het vaccin is binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase in de crisis,” jubelde de van de ene puinhoop naar de volgende rollende minister.

Alleen: niemand weet waar die datum van 4 januari vandaan komt. Degenen die al die vaccinaties straks moeten gaan uitvoeren nog het minst van allemaal:

“[GGD-directeur] Jeurissen is verrast, op z’n zachtst gezegd. ‘RIVM, GGD, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken nauw samen bij de voorbereidingen’, schrijft De Jonge. Hoe kan het dan dat zij nog van niks weet? Hoe kan het dat er vandaag nog een landelijk GGD-overleg over vaccineren was, waarin de datum van 4 januari niet eens is genoemd?”

Altijd fijn hè? Zo’n minister die zelf van toeten noch blazen weet, maar wel z’n eigen mensen zo voor de bus gooit. Wat mij betreft heeft De Jonge dan ook geen behoefte aan een anti-COVID19-spuit, maar aan een hele grote snuit. Je weet wel: eentje die z’n geflopte ministerschap in één keer kan uitblazen.