Iedereen lacht D66-elitevrouwtje Sigrid Kaag uit, die het ‘heel moeilijk’ had met keuze tussen Oxford en Cambridge

En alwéér loopt D66-mevrouwtje Sigrid Kaag frontaal tegen de lamp. Want een poging van de elitaire kakmevrouw om volks over te komen strandt weer volledig. Ditmaal wil ze meisjes steunen door zelf te pochen over haar studiemogelijkheden.

Ja, ik weet het, we hebben vandaag al een keer geschreven over het (ahum!) D66-fenomeen Sigrid Kaag. Maar dat is niet erg, toch? Met Kaag heb je immers on-Nederlandse politieke kwaliteit in de handpalm! U weet immers wel: de nieuwe premier van Nederland, althans, als we het aan de totaal van de realiteit losgezongen D66-zolderkamermoraalridders vragen. Want ze is een vrouw!

En wát voor een vrouw! Eentje die benadrukt heel erg dicht bij de struggles van het gewone volk te zitten, gezien het feit dat zij in de jaren ’80 een knoop moest doorhakken over een pittig dilemma. Het soort dat je niemand toewenst! Kaag moest namelijk beslissen of ze ging studeren aan de topuniversiteit van Oxford, of het academische powerhouse Cambridge. Vreselijk:

“Het was 1985, ik was 23 en studeerde in Caïro. Ik stond op het punt om af te studeren en moest beslissen wat ik daarna ging doen. Ik kon naar de Universiteit van Oxford, Cambridge en de Universiteit van Exeter. Ik vond het moeilijk te kiezen. Mijn ouders steunden me altijd, maar ik zocht naar een antwoord van mensen die konden meedenken vanuit hun eigen ervaring. Ik vroeg daarom raad bij een dame tegen wie ik opzag. Haar advies was goed, maar onbedoeld ook ontmoedigend of liever gezegd: het nam mijn twijfel niet weg.”

En daarom wordt Kaag nu flink uitgelachen – op Instagram, en zelfs in de landelijke media.

Daar kun je je wat bij voorstellen, inderdaad. Of we onze pensioenen, onze banen, ons onderwijs en onze gezondheidszorg dus even veilig willen stellen bij een mevrouwtje voor wie het grootste stressmoment in haar leven is geweest aan welke universiteit van wereldklasse ze precies ging studeren. Nee, dit geeft héél veel vertrouwen!