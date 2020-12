“Inclusieve” D66’ers staan voor paal: zelfs Trump doet meer tegen etnische zuivering Oeigoeren dan Sigrid Kaag

Je zou maar lid zijn van D66, en Sigrid Kaag als je lijsttrekker hebben. En dan dingen roepen over mensenrechten (heel goed!) en Donald Trump (heel slecht!) om vervolgens tot de conclusie te komen: er klopt allemaal geen ene sikkepit van – feitelijk, noch moreel.

Vraag een gemiddelde D66’er wie de meest kwaadaardige regeringsleider op aarde is, en de kans is groot dat je de naam van Donald J. Trump te horen krijgt. Er is daar zeker een aardige zaak voor te maken, (alhoewel de Assads, Kims, ayatollahs, Maduro’s en de Afrikaanse dictators van deze wereld erger zijn) maar de horde van Kaag-volgelingen is wel zo’n beetje de laatste die dat punt met droge ogen mag maken.

We citeren niet elke dag een VVD-raadslid uit Amsterdam, maar wanneer we dat doen gaat dat wel om een ijzersterke opmerking. Want dit is de venijnige, maar zeer terechte, uithaal van Hala Naoum Nehme:

“Wat een hilariteit! Donald Trump heeft schendingen van Oeigoerse mensenrechten hoger in het vaandel staan (en stelt daar harde sancties over) dan Sigrid Kaag. Zij werkt niet mee om kleding gemaakt door dwangarbeid van Oeigoeren te weren.”

Om vervolgens die hele partij nog eens een opdoffer te geven: “D66, schijnheilig,” en nog even door te linken naar een Volkskrant-artikel waarin inderdaad wordt bevestigd dat Kaag dwarsligt bij het afkondigen van sancties tegen het Chinese regime dat de Oeigoeren etnisch probeert te zuiveren, en dat zelfs tegen een wens van de Tweede Kamer in.

Maar blijf vooral volhouden dat jullie de moreel superieuren van deze wereld zijn, D66’er! Gaat helemaal goed komen.