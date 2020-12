Intens zielige tuigrapper Lil’ Kleine lacht vanaf Dubai Nederlanders uit om hun lockdown: ‘Wat fijn, haha!’

Niet alleen is Lil’ Kleine een talentloze muzikant, ook denkt hij dat het grappig is om Nederland uit te lachen vanwege de lockdown die hier vannacht van kracht wordt. De ‘rapper’ noemt het “fijn” en laat een bulderlach horen.”

Vandaag is een trieste dag: het oprukkende coronavirus heeft Nederland officieel in een tweede lockdown geduwd. Winkels en scholen moeten sluiten, veel ondernemers zullen failliet gaan en de zorg is al overbelast. Toch zijn er ook weinig invoelende lui die denken dat het allemaal ontzettend grappig is. Dat komt omdat zij geen enkel inlevingsgevoel hebben en lekker in Dubai verder feesten.

We noemen die respectloze mensen “rappers”, en Lil’ Kleine is wel het meest in het oog springende voorbeeld. Toen vanmiddag het nieuws brak dat Nederland in een lockdown verzeild raakte, moest hij hard lachen en maakte hij een filmpje voor z’n social media-kanalen. Daarin lachte hij Nederlanders uit, en vertelde al kirrend van plezier dat hij gelukkig in het naar zonnebrand stinkende nouveau riche-gat Dubai aan het vakantievieren is. Lil’ Kleine proestte het uit: “Haha!”

Hier hebben we natuurlijk maar drie woorden voor: wat een eikel.

Het is ook niet voor het eerst dat Lil’ Kleine in opspraak komt wegens z’n belachelijke gedrag. De agresieveling zette al eens een vliegtuig op stelten, wat hem bijna een strafblad had opgeleverd. Ook is hij dikke maatjes met criminelen, was hij “betrokken” bij een mishandeling en schold hij de (in tegenstelling tot hemzelf) getalenteerde muzikante Anouk uit voor “kankerhoer.”

Dus weet je wat, Lil’ Kleine? Blijf ook maar lekker in Dubai. Ga daar in het Midden-Oosten maar mensen mishandelen – eens kijken hoe grappig de plaatselijke politie dat dan weer vindt.