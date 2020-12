Italië verkwist de EU-coronafonds miljarden: 17 naar gendergelijkheid, 75 naar klimaat… slechts 9 naar gezondheid

De miljarden die Italië krijgt uit het coronafonds, omdat het land zo zwaargetroffen is door COVID-19, worden besteed op een manier die slechts mondjesmaat te maken heeft met gezondheidszorg. Sterker nog: de gezondheidszorg in het land krijgt slechts €9 miljard erbij. Het leeuwendeel gaat naar digitalisering, klimaatverandering en infrastructuur.

Het EU-herstelfonds gaat €196 miljard uitkeren aan Italië, om het land weer op de rit te krijgen na de mokerslag die de coronacrisis is geweest voor het land. Ondanks dat Nederland even hard getroffen is, krijgt ons land een veel lagere toelage uit het fonds. Sterker nog: ons land moet door die scheve verhouding flink meebetalen aan de Italiaanse miljardenuitkering.

Dat zal zeker voor nogal wat verbaasde blikken zorgen, want de manier waarop Italië de uitgaven vormgeeft is nogal… opmerkelijk. Wie beziet hoe Rome de uit Europa afkomstige miljarden spendeert, zal zich afvragen: wat heeft dit in vredesnaam allemaal nog met corona te maken? Kijk zelf eens even naar deze lijst (bron: la Repubblica):

Ecologische transitie, €74,3 miljard

Digitalisering, €48,7 miljard

Infrastructuur, €27,7 miljard

Onderwijs, €19,2 miljard

Gendergelijkheid, €17,1 miljard

En helemaal onderaan de lijst bungelt:

Gezondheidszorg, €9 miljard

De enige Nederlandse politieke partij die er tot dusverre op gereageerd heeft is Forum voor Democratie. Via Twitter laat de beweging van Baudet doorschemeren de wenkbrauwen op te trekken over de opmerkelijke verdeelsleutel die de Italiaanse regering toepast. De partij zal vermoedelijk echter niet in staat zijn een vuist te maken tegen de miljardenbestedingen: de gehele fractie in het Europese Parlement is vorige week immers uit FVD gestapt.