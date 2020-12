Ka-ching! Islamofascistische club Moslimbroeders krijgt in januari eerste miljoenensubsidie van Kaag en kabinet

De Moslimbroederschap, die de seculiere staat wil vervangen door een streng-islamitische shariastaat, staat in Nederland gek genoeg niet op de lijst van verboden organisaties. Sterker nog: een tak van deze extreem-rechtse haatbobo’s krijgt vanaf 1 januari zelfs officieel subsidie van de Nederlandse overheid, zo heeft minister Kaag in haar oneindige wijsheid besloten.

Na GroenLinks lijken ook D66 en het kabinet een heuse rel met de Moslimbroederschap te krijgen. Want waar de partij van Jesse Klaver een gekende jeugdbestuurder van de groezelige beweging per sé de Kamer in wil loodsen, zo financiert minister Kaag (D66) namens de Rijksoverheid de toko Islamic Relief. IR is gewoon een mantelorganisatie van de Moslimbroederschap. En die lui willen, zoals algemeen bekend, seculiere staatsvormen afschaffen ten faveure van theocratische sharia-regeringen. Maar Kaag geeft ze namens het kabinet geld, want ze gaan de ‘vrijheid van levensovertuiging’ een handje helpen. Proest! We lezen bij Syp Wynia:

“Vanaf 1 januari 2021 begint minister Sigrid Kaag (D66) van ontwikkelingssamenwerking en handel met een nieuwe ronde van het grote uitdelen. Ook de fundamentalistische Moslimbroeders gaan deze keer mee profiteren, nu de met de fundamentalisten op tal van manieren verbonden organisatie Islamic Relief Worldwide een bedrag uit de Nederlandse subsidiepot krijgt.”

Gewoon vijanden van de Nederlandse rechtsstaat subsidiëren met geld van de belastingbetaler. Echt. Hoe stom kan je zijn? Weinig stommer dan een partijleider als Sigrid Kaag, kennelijk, die tegenwoordig kennelijk heel goed weet hoe duur pakjes melk zijn. Maar van toeten noch blazen weten als het gaat om het beschermen van de vrijheid in Nederland. Doe me dan maar een bestuurder die geen flauw idee hoeveel je betaalt voor de inhoud van een boodschappenmandje, hoor, maar enge islamistische fascisten wél gewoon buiten de deur houdt.