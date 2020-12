Kauthar Bouchallikht noemt zich “naïef,” maar doet geen afstand van haar plek op GL-kieslijst: “We gaan door!”

In een lang ‘draadje’ op Twitter reageert GroenLinks-Kamerkandidate Kauthar Bouchallikht voor het eerst uitgebreid op alle commotie rondom haar verwantschap met de Moslimbroederschap. Ze steekt deels de hand in eigen boezem, maar weigert ook om op te stappen.

Terwijl FVD werd geplaagd door een rel omtrent extreem-rechtse jongeren, al dan niet in combinatie met een antisemitische partijleider, was het ook hommeles bij GroenLinks. De nummer 9 had namelijk banden onderhouden met de Moslimbroederschap. Maar anders dan Freek Jansen doet Kauthar Bouchallikht geen afstand van haar kandidatuur voor een Kamerzetel, zo liet ze gisteravond weten in een lang zogeheten ‘Twitterdraadje’. Sterker nog: het doet haar verdriet dat ze in één adem met de “engerds” van FVD genoemd wordt.

“Wat mij kracht geeft is het besef: ik ben niet alleen. We doen dit samen. En we gaan door,” schreef ze. Wel zegt ze dat ze niet meer op de foto zou gaan met imams die homo’s van flatgebouwen willen gooien: “En ja, ook ik maak fouten. Zo blijk ik op de foto te staan met iemand waar ik jaren later niet meer mee zou poseren. Wetend wat ik nu weet, zijnde wie ik nu ben. Wat zegt dat over mij; naïef? Misschien.” Erg kwalijk neemt ze zichzelf de episode echter niet, want ze ‘leert en groeit’, merkt ze direct daarna op.

Ook laat ze weten dat de kritiek haar niet in de koude kleren is gaan zitten, en dat ze er “nachtmerries” van heeft gekregen. Niet van haar lidmaatschap van de Moslimbroederschap-jeugdclub FEMYSO dus, maar dus wel van de verbijsterde reactie op dat feit.

Bouchallikht heeft Carel Brendel, die de scoop bracht van Kauthars banden met de Moslimbroederschap, in ieder geval niet voor zich gewonnen nadat haar bondgenoten hem uitmaakten voor extreem-rechtse complotdenker: “. Ik wens haar en GroenLinks veel succes met haar Kamerwerk als klimaatactiviste,” laat hij vanochtend weten: “Ik ben blij dat er twee andere linkse partijen zijn waarop ik in maart kan stemmen.”