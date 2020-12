Kauthar poseert met nazi-vlag, Kauthar zegt sorry, en… voila! Kauthar mag blijven als GroenLinks-kandidate

Gisteren ontstond opnieuw een rel rondom GroenLinks-kandidate voor de Tweede Kamer Kauthar Bouchallikht. Er doken foto’s van de Moslimbroederschap-jeugdbestuurder op met foto’s van vlaggen met hakenkruizen. Maar wie dacht dat dit betekende dat GroenLinks dan ein-de-lijk afscheid nam van de jonge vrouw, heeft het mis: GroenLinks en Kauthar zijn getrouwd, en willen niet scheiden.

De kandidatencommissie van GroenLinks, die de lijst voor de aankomende Kamerverkiezingen heeft opgesteld, blijft maar wekelijks met de neus op de feiten gedrukt worden: het was een ongelofelijke stommiteit om Kauthar Bouchallikht op de negende, en daarmee verkiesbare, plaats van de kieslijst te zetten. Niet alleen omdat zij een jeugdbestuurder van de islamistische infiltratiebeweging Moslimbroederschap was, maar ook omdat zij in het verleden in zeer onfrisse demonstraties heeft meegelopen, waarbij er werd gezwaaid met hakenkruizen om aan te geven dat Israël een soort reïncarnatie van het Derde Rijk zou zijn, of iets dergelijks.

Einde politieke loopbaan Kauthar? Nee hoor, ze mag blijven omdat ze zo oprecht sorry zegt:

“De GroenLinks-kandidaat ging naar eigen zeggen naar de demonstratie om op te komen tegen onrecht en geweld in de Gazastrook. Maar ter plekke waren ook vlaggen met hakenkruizen te zien, die op last van de burgemeester werden verwijderd, voordat de demonstratie kon beginnen. Bouchallikht noemt dat een terecht besluit. Ze zegt dat de foto van zichzelf “ongelooflijk pijnlijk” is. “De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta.” Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat nu Bouchallikht zo “ondubbelzinning afstand neemt” het verder geen gevolgen heeft voor haar positie als nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.”

Feest alom, natuurlijk, want iederen valt elkaar weer snikkend in de armen – nazivlaggen of niet. En GroenLinks kan weer overgaan tot de orde van de dag: kinderen €10.000 beloven, en dat vervolgens weer afpakken. Altijd een leuk tijdverdrijf in de hoge Klaveriaanse sferen, toch?