Kijk dan: GroenLinks wordt kindercrèche met bizarre, kneuterige TikTok-filmpjes

GroenLinks bedient vanaf deze week de achterban met exclusief materiaal! Dansfilmpjes op TikTok, mensen. Ja, ja…

De Tweede Kamerverkiezingen komt er weer aan, en dat betekent voor partijen dat ze kiezers moeten warm draaien voor zichzelf. Dat moet je natuurlijk doen daar waar je kiezers zitten, dus bij GroenLinks zoeken ze dat op bij apps die populair zijn onder lui die net droog zijn achter de oren.

Precies, op TikTok. De app waar je bij elk filmpje een paar IQ-punten verliest wegens tenenkrommend amateuristisch knip- en plakwerk, en waar met name kinderen op te vinden zijn.

Nu ja, kinderen dus… en GroenLinks. Want de partij Jesse Klaver heeft er nu ook een account, en gebruikt die nieuwe digitale plek om als een zwakzinnige kikker door de centrale hal van de Tweede Kamer te springen – “onderweg naar onze eerste post op TikTok,” verschijnt er in beeld, terwijl houten klaas Jesse meermaals bijna omkukelt. Want ja, als hij in de wieg was gelegd voor een sportief beroep had hij dat wel gedaan.

Ik hoop ondertussen op maar één ding: dat dit net zo keihard weggejorist wordt als Jesse Klavers eigen neefje bij een niet nader te noemen gemeente in het land. Maar goed, dat is vermoedelijk ijdel wensdenken.

Overigens is GroenLinks verre van de enige partij die lekker verder infantiliseert op TikTok – ook DENK en de VVD hebben een account vol ronduit tenenkrommende filmpjes. Kijk maar.