Kijken! Wilders in de bres voor door coronaregels gesloopte horeca: ‘Zijn schandalig behandeld door dit kabinet!’

Oppositieleider Wilders bezoekt de horeca en kapittelt het kabinet. Het moet echt anders, benadrukt de PVV-voorman.

Terwijl Forum voor Democratie nog druk bezig is om de uitgeslagen veenbrand te blussen die ontstaan is na de onlusten tussen Thierry Baudet en veel partijgenoten, is de PVV een oase van rust. Er stond partijleider Geert Wilders dan ook niets in de weg om vandaag eens op campagne te gaan en zijn gezicht te laten zien, nu de Tweede Kamerverkiezingen langzaam in zicht komen.

Wilders was op pad om de horecasector een hart onder de riem te steken. De gehele bedrijfstak dreigt ten onder te gaan, nu ze al maanden gesloten moeten blijven om de coronabesmettingen tot een acceptabel peil te laten dalen. Ze zullen in ieder geval nog tot januari de deuren gesloten moeten houden, iets dat voor velen een faillisement zal betekenen.

Op Twitter laat de PVV-voorman weten dat hij vierkant achter de ondernemers staat:

“Terecht dat de horeca-ondernemers opkomen voor hun bedrijven en hun gezinnen! Ze zijn schandalig behandeld door dit kabinet en dreigen nu kopje onder te gaan, nadat ze al €3.5 miljard euro aan eigen reserves en spaargeld in hun bedrijf hebben gestopt. Dus steun de horeca!!”

Ook nam Wilders een grote sleutel in ontvangst, als blijk van dank dat de oppositieleider de zorgen van de horeca-uitbaters ter harte neemt. Op de manifestatie in Den Haag laat de PVV’er ook nog eens horen wat het kabinet moet doen: de horeca laten heropenen, óf de verloren omzet voor honderd procent vergoeden.

Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer weer over het coronabeleid. Wilders zal de petities van de horeca-ondernemers persoonlijk afleveren bij de premier.