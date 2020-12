Kleng! Hongaarse ambassadeur pakt D66-bolleboos Rob Jetten aan: ‘Flagrante leugenaar!’

András Kocsis, de Hongaarse ambassadeur in Nederland, is not amused dat D66-voorman Rob Jetten het heeft gewaagd om op social media Hongarije openlijk aan te vallen. De sociaal-liberaal verkoopt “leugens” en is uiterst hypocriet als hij praat over het Hongaarse rechtssysteem.



D66 heeft het aan de stok met Hongarije, nadat vertrekkend partijleider Rob Jetten gisteren zijn mede-Kamerlid Geert Wilders fel bekritiseerde. De PVV-voorman had namelijk een ontmoeting met de Hongaarse minister van buitenlandse zaken, en dat was behoorlijk tegen het zere been van de D66’er – die vond dat je die diplomatieke contacten niet mag hebben.

Jetten wees op het regeringsbeleid uit Boedapest, wat volgens hem antisemitisch is en aanzet tot moslimhaat. Ook de herziening van het Hongaarse rechtsstelsel werd aangestipt door de D66’er. Een schande dat Wilders voor al die zaken stond te “juichen,” aldus Jetten.

Laatstgenoemde krijgt daarvoor nu een flinke dosis kritiek te verwerken van András Kocsis, de ambassadeur van Hongarije in ons land. Hij meent dat Jetten leugens verkoopt en geen enkel recht van spreken heeft. Jetten krijgt er fors van langs:

“Antisemitisme in Hongarije?! Een flagrante leugen. Onze Joodse landgenoten hoeven niet in angst te leven, zoals wel in vele West-Europese landen het geval is. En omdat voormalig D66 vice-premier de vice-president van de Raad van State is ben jij te laatste die ons de les mag lezen over het justitiële apparaat.”

De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden tussen de twee (Hongarije is wel degelijk diens rechtsstaat aan het strippen, maar antisemitisme door de Hongaarse overheid is een… ingewikkeld verwijt), maar desondanks toch vrij aardig om te zien dat de aftredende leider van dé partij van internationale coöperatie toch aanzienlijk slechter slaagt in samenwerking over de landsgrenzen heen dan zijn zogeheten ‘verschans je achter de dijken’-achtige aartsvijand in de persoon van Geert Wilders.