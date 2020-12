Laat me niet lachen: democratieverzwelgend Brussel lanceert “Actieplan” om democratie in lidstaten te redden

Ze hebben binnen het humoristische gezelschap genaamd de Europese Unie weer eens een goede grap verzonnen: terwijl de beleidsmakers zelf nauwelijks aan democratische controle zijn onderworpen, gaan ze nu wel de barricaden op om de democratie voor de ondergang te behoeden. Wie het plan nog serieus neemt, mag het zeggen.

EU en democratie zijn van oudsher een lastig huwelijk. De honderden europarlementariërs uit 27 lidstaten hebben nauwelijks inspraakrecht en hoeven maar voor heel weinig voorstellen daadwerkelijk hun goedkeuring te verlenen: de rest kan de Europese Commissie er gewoon doordrammen. Verder functioneert het EP vooral als kooi vol juichaapjes, die heftig feestviert als er weer eens nationale bevoegdheden worden ingeperkt.

Dat is dus de Europese Unie. En voor dat u verward bent over zoveel schizofrenie, bevestig ik het alvast maar: ja, dat is inderdaad de hele zelfde EU die nu ook de democratie in lidstaten komt verstevigen met een heus actieplan. Lol, echt ja:

“Het moet gedaan zijn met de manipulatie van Europese debatten over politiek of coronabestrijding. Daarom komt de Europese Commissie met een heus Actieplan voor Democratie. Een rem op de verspreiding van desinformatie op internet en versteviging van het pluriforme medialandschap zijn de belangrijke pijlers onder het plan. Net als het verbeteren van de ‘mediawijsheid’ van de burger. ‘Democratie is geen vanzelfsprekendheid’, zei Vera Jourova, Eurocommissaris voor waarden en transparantie, donderdagmiddag bij de presentatie van het actieplan. ‘Ons plan richt zich op het beschermen en promoten van de participatie door burgers. We moeten hen in staat stellen hun eigen keuzes te maken, zonder manipulatie.’”

Maar goed, we houden ons lachen wel even in en zullen het plan op de merites beoordelen. Gaan we dan: uiteraard gaat het redden van de democratie via het bestrijden van desinformatie. Op zich niet zo’n heel vreemde invalshoek, maar niet eentje die bijster vrolijk stemt als je bedenkt dat via de anti-nepnieuwskanalen van de EU eerder ook al Nederlandse media volledig onterecht zijn aangepakt.

Er is dus een gerede kans dat een poging de democratie te redden ontaardt in een inperking van de persvrijheid. Is dat wat we willen met z’n allen, dat de EU even komt bepalen wat we allemaal wel en niet mogen publiceren? Lijkt me niet, nee. Maar onder het mom van manipulatie uitbannen is er straks wel een kans dat ons dit door die op en top democratische Europese Commissie (kuch) ongevraagd op het bordje wordt geslingerd.

Eet smakelijk, hè?