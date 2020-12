Leedvermaak: Amsterdam stemde massaal op GroenLinks, nu massaal beteuterd wegens windmolens van 200 meter hoog

Zo stem je op GroenLinks, want het moet allemaal groener en linkser en inclusiever en socialer en milieubewuster… en zo komen er dan een paar windmolens voor je door. LOL, ja dan is het ineens allemaal niet zo geinig meer, hè, als het milieu-evangelie in daden wordt omgezet?

Zoals op wel meer plekken in Amsterdam is GroenLinks ook in IJburg de grootste partij. We moeten zorgen voor een beter klimaat, enzo, vinden ze kennelijk ook daar. Nou ja, andere mensen moeten daar maar voor zorgen, hè? Maar wee je gebeente als GroenLinks stemmen ook GroenLinks beleid incasseren wordt… want dan zijn de rapen gaar!

Case in point? Er komen nu windmolens bij IJburg, en dat was kennelijk ook weer niet helemaal de bedoeling:

“IJburgers zijn zich rot geschrokken van de mogelijkheid dat in het open water voor de Bert Haanstrakade windmolens komen van 145 of zelfs 200 meter hoog. Hoger nog dan de hoogspanningsmasten in het IJmeer. “Die daar is 135 meter,” wijst Naut Kusters van het actiecomité. “Zie je hoe hóóg dat is?” IJburgers zijn zich wild geschrokken en haalden in korte tijd 1500 handtekeningen op tegen windmolens. Overigens spreekt De Bruijn liever van windturbines. “Het zijn industriële machines,” vindt hij, zo hoog dat ze wat hem betreft niet bij een woonwijk thuishoren. “Je gaat ze de hele dag horen. Er is geen rustig moment meer bij.”

Voor de IJburgers heb ik eigenlijk maar één advies: stem de volgende keer niet op een partij, alleen maar omdat je dan het maximale aantal deugpunten kan incasseren. Maar misschien ook even partijprogramma’s doorlezen en zien wat iedereen precies van plan is?

En uiteraard ook wat zo’n partij als GroenLinks betekent voor wat ze al dan niet willen neerplempen in je eigen achtertuin hoor. Ideetje maar, hoor. Of je gaat natuurlijk opnieuw voor de deugpunten en raakt alwéér zwaar teleurgesteld. Dat kan natuurlijk ook, maar stop dan met piepen in al die actiegroepjes. Dan heb je het écht over jezelf afgeroepen.