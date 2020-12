Lodewijk Asscher (PvdA) speelt voor Sinterklaas: iedereen een baan (van de overheid), werkeloosheid naar 0%!

Wie onrealistische plannen en utopische toekomstvoorspellingen met een snufje communistische nostalgie wil, moet de komende Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA stemmen. Dat is de enige conclusie die getrokken kan worden na het luisteren naar PvdA-voorman Lodewijk Asscher in zijn Den Uyllezing gisteravond.

Ze bestonden al in de jaren ’90, en we noemden ze ‘Melkertbanen’ – naar de betrokken minister Ad Melkert (PvdA). Arbeidsbetrekkingen die geen economisch of maatschappelijk nut hadden, behalve dan mensen aan het werk houden die anders in uitkeringsregelingen zouden zijn beland. De veredelde WW-uitkeringen waren peperduur, en hebben daardoor ook niet lang stand kunnen houden.

Maar hier zijn we weer: 2020, en de PvdA stelt weer voor om banen uit te delen alsof het om zoete koekjes gaat:

“De PvdA wil een werkgarantie voor iedereen. Volledige werkgelegenheid moet de basis zijn voor een nieuwe verzorgingsstaat, zei partijleider Lodewijk Asscher vanavond in de 27ste Den Uyl-lezing, genoemd naar de oud-premier van sociaaldemocratische huize. Volgens Asscher zou niemand langs de kant moeten staan. Mensen die hun baan verliezen moeten actief aan ander werk geholpen worden. Als bedrijven dat niet doen of kunnen, moet de overheid banen creëren zodat niemand thuis hoeft te zitten.”

Laten we maar met de deur in huis vallen: volledige werkgelegenheid heeft nooit bestaan, en zal ook nooit bestaan. De arbeidsmarkt is namelijk altijd in beweging: sommige banen verdwijnen definitief (denk bijvoorbeeld aan de ijsverkoper die werkloos thuis kwam te zitten na de introductie van de vriezer), en sommige banen komen er weer bij (denk aan de IT’ers). Vraag en aanbod kunnen redelijk op elkaar worden afgestemd, maar nooit volledig. Niemand is namelijk begiftigd met een honderd procent accurate voorspellende blik.

Dat is allemaal vrij elementaire arbeidsmarktlogica, maar kennelijk wil de PvdA die nog altijd niet snappen. Waarom? Omdat een utopische maatschappij fijner is om aan te denken dan de moreel-grijze werkelijkheid? Om zieltjes te winnen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

Wie het weet mag het zeggen. Voorlopig is de PvdA echter verloren als partij met serieuze sociaal-economische plannen, nu de partijleider het hoofd in de wolken heeft gestoken. Zonde.