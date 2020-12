Lol! CDA-campagne dondert al in elkaar voordat-ie begonnen is: impopulaire lijsttrekker, geen geld, overal geruzie

Het is één grote bende bij het CDA, en de verkiezingscampagne moet nog goed en wel beginnen. Desalniettemin zitten de christendemocraten opgescheept met een lijsttrekker die niet gewild is, geld dat niet voorhanden is, twijfel over een lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer, een verhaal dat allesbehalve aansprekend is en een partij die tot op het bot verdeeld is. Gaat lekker, toch?

Meestal wordt de populaire hashtag #hugodejongekanniks aangeroepen als de ‘coronaminister’ weer eens de bestrijding van de pandemie totaal verkeerd heeft aangepakt. Maar vandaag kunnen we ook het management van zijn eigen partij als reden opvoeren om die hashtag weer eens van stal te halen. Het AD zette namelijk eens vlijmscherp onder elkaar waarom het nu zo’n gigantische puinhoop is bij het CDA. En – oh boy! – een gigantische puinhoop is inderdaad wat het is.

“Er komt geen cent meer binnen,” aldus een ingewijde over de partijkas. En dat wat er binnen is gekomen, is verspild aan een domme paginabrede inhaker over de Amerikaanse verkiezingen. Amerikaans ja. Niet de Nederlandse. Die centen zijn overigens zo beperkt voorradig omdat ondernemers worden uitgeknepen wegens het coronabeleid. Wie is daar de hoofdarchitect van? Precies: Hugo de Jonge. Dus vergeef het ze dat ze niet staan te springen om de CDA-campagnekas vol te storten.

Daarnaast is het CDA-partijbestuur zo’n beetje nog de enige die vertrouwen houdt in de veiligheid van de lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer. De rest denkt dat de stembusstrijd waarbij de legendarische leuze “Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge!” beroemd is geworden onbetrouwbaar is. Kortom: er wordt dus openlijk getwijfeld aan een gerechtvaardigde basis onder het partijleiderschap van de Rotterdamse oud-wethouder.

Over de havenstad gesproken: de hele CDA is overgenomen door de Rotterdamse afdeling, en houden elkaar allemaal actief de hand boven het hoofd. Een betrokkende meldt over de kliek (De Jonge, partijvoorzitter Ploum en de communicatiehoncho): “De hele club zit vast in een greep richting het einde.” Nou, laat dat einde dan maar spoedig komen!

Nee, dat is niet zielig. Eigen schuld, hè. Had het CDA maar moeten gaan voor eigenzinnig, vernieuwend en parlementair baanbrekend. Oftewel: het CDA had niet de fletse reclameparodie Hugo de Jonge moeten aanstellen als lijsttrekker, maar de veel aansprekendere Pieter Omtzigt. En we weten hoe het gaat met partijen die willens en wetens hun billen verbranden: die moeten op de blaren zitten.