Maurice de Hond: Coronamaatregelen pas afbouwen lang na begin van vaccinaties? Onnodig doemdenken!

Coronawatcher Maurice de Hond vindt het een voorbeeld van “onnodig doemdenken” dat politieke leiders stellen dat coronamaatregelen nog tot ver in 2021 gehandhaafd moeten worden, ook als er vanaf januari per dag duizenden mensen worden ingeënt. Hij pleit zelf voor opheffing van alle maatregelen per april.

Terwijl heel Nederland de adem inhoudt of er nog coronaversoepelingen aankomen voor het Kerstseizoen, kijkt de onafhankelijke corona-onderzoeker Maurice de Hond alvast verder – naar 2021. Het jaar van de COVID19-vaccins, maar waarover door de autoriteiten de verwachtingen al flink getemperd worden. Verwacht geen pijlsnelle afschaling van coronamaatregelen, aldus hooggeplaatste figuren, want het duurt een hele tijd voordat die vaccins voldoende werken.

De Hond keert zich fel tegen dat sentiment in een blog dat hij vandaag publiceerde. Hij vindt het “onnodig doemdenken” en rekent snel even voor dat in maart zo’n beetje iedereen van de voor corona kwetsbare groep is ingeënt. Dan zou de oversterfte met 80% dalen, en kunnen we snel terugkeren naar een “acceptabel niveau”, aldus de optimistische opiniepeiler.

Rutte moet morgen op zijn persconferentie daarom verregaande versoepelingen vanaf aanstaand voorjaar aankondigen, want De Hond schaart onder “perspectief bieden”. De Hond schreef een korte toespraak die de premier zou kunnen houden:

“Wij verwachten dat het aantal nieuwe besmettingen vanaf april dermate laag zal zijn, dat vrijwel alle maatregelen, die we tot nu toe hebben afgekondigd ingetrokken kunnen worden en we terugkeren naar het oude normaal. Er zal dan geen oversterfte meer plaats vinden en de druk op de zorg zal vrij laag zijn.” […] Wees ondertussen wel voorzichtig. Kom niet met teveel mensen bij elkaar bij Kerst en Nieuwjaar. En zorg dat u zich daar aan de maatregelen houdt die we hebben voorgesteld, inclusief zorgen voor goede ventilatie en luchvochtigheid als u met andere mensen bent.”

Morgen horen we of de premier inderdaad dat door De Hond voorgestelde ‘perspectief’ kan en zal gaan bieden.