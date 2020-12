Maurice de Hond na lockdown: ‘Niet bang worden na Hugo de Jonge – vrijwel alles daalde, inclusief rioolwater!’

Corona-onderzoeker Maurice de Hond ziet hoopvolle signalen in het bestrijden van het coronavirus. Want ondanks dat een lockdown gisterren van kracht werd, gaat het langzaam de goede kant uit met het bestrijden van het virus, aldus De Hond op Twitter: “Vrijwel alle indicatoren zijn de afgelopen week gedaald, inclusief het virus in het rioolwater.”

Wie wil weten hoe Nederland er momenteel voorstaat met betrekking tot het verslaan van het coronavirus, hoeft alleen maar even naar het dashboard van de Rijksoverheid te surfen. Dat deed Maurice de Hond dan ook, en wat hij zag deed hem goed: de cijfers gaan – ondanks de nieuwe lockdown – de goede kant op. Luister dus niet zomaar naar Hugo de Jonge, waarschuwt de opiniepeiler:

“Als je na het nieuws van gisteren bang bent geworden. Gewoon even naar het coronadashboard van Hugo de Jonge gaan.

Vrijwel alle indicatoren zijn de afgelopen week gedaald, inclusief het virus in het rioolwater.”

De bewering van De Hond klopt. Behalve het aantal virusdeeltjes in het rioolwater (het aantal virusdeeltjes per 100.00 inwoners ging naar 209,98 (x100 miljard)), daalden ook de positieve testen, de ziekenhuisopnames, de IC-opnames en het aantal positief geteste verpleeghuisbewoners. Ook werden er minder klachten bij huisartsen gemeld.

De Hond ontpopt zich als een grote tegenstander van verregaande coronamaatregelen. Op zijn site noemt hij de afsluiting van de Nederlandse samenleving een “domme lockdown” en ook op Twitter gaat hij flink los. De hoge R-waarde (de reproductiefactor) is als wapen gebruikt, vindt De Hond. Ook had meer moeten worden meegewogen dat er de afgelopen week veel meer testen zijn uitgevoerd, schreef hij gistermiddag.

Verder schrijft hij dat premier Rutte, vice-premier De Jonge, het OMT en het Ministerie van Onderwijs “erg in paniek zijn en compleet los gezongen geraakt van de werkelijke wereld” zijn. Optimistisch over een einde van de lockdown op 19 januari is hij dan ook niet: “En het gaat ook nog langer duren dan men nu denkt. “